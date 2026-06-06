Τον Αλέσιο Ζερμπίν στον Ηρακλή θέλει ο Βάλτερ Ματσάρι σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία.

Συγκεκριμένα ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, αποκάλυψε ότι ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός θέλει να φέρει στον «γηραιό» τον 27χρονο δεξιό χαφ.

Ο Αλέσιο Ζερμπίν ανήκει στη Νάπολι και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κρεμονέζε ως δανεικός.

Ο Ζερμπίν σε συνολικά 33 συμμετοχές την περσινή σεζόν μοίρασε τρεις ασίστ, η ομάδα του όμως δεν κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία.

Με τη Νάπολι έχει κάνει συνολικά 27 συμμετοχές με 2 γκολ και μια ασίστ, ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Επίσης, έχει αγωνιστεί και μια φορά με την Εθνική Ιταλίας.