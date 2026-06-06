Τον Αλέσιο Ζερμπίν στον Ηρακλή θέλει ο Βάλτερ Ματσάρι σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία.
Συγκεκριμένα ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, αποκάλυψε ότι ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός θέλει να φέρει στον «γηραιό» τον 27χρονο δεξιό χαφ.
Ο Αλέσιο Ζερμπίν ανήκει στη Νάπολι και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κρεμονέζε ως δανεικός.
Ο Ζερμπίν σε συνολικά 33 συμμετοχές την περσινή σεζόν μοίρασε τρεις ασίστ, η ομάδα του όμως δεν κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία.
Με τη Νάπολι έχει κάνει συνολικά 27 συμμετοχές με 2 γκολ και μια ασίστ, ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Επίσης, έχει αγωνιστεί και μια φορά με την Εθνική Ιταλίας.
Walter Mazzarri ha chiesto all’Iraklis Salonicco Alessio Zerbinhttps://t.co/sgFb2mAsT8— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 5, 2026