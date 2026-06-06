Κατώτερος των περιστάσεων παρουσιάζεται ο Ολυμπιακός στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Ελλάδα, δύο μόλις εβδομάδες μετά την κατάκτηση της Euroleague και στο Λιμάνι μπορούν να αισθάνονται και… τυχεροί που είναι στο 1-1 με τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υστερεί σε ενέργεια και δημιουργία, στηρίζεται αποκλειστικά στο ταλέντο κάποιων παικτών και αυτός είναι ο λόγος που έχασε στο ΟΑΚΑ και κινδύνεψε να χάσει την Τετάρτη στο ΣΕΦ.

Ποιοι μπήκαν στο «στόχαστρο» του Μπαρτζώκα για την ήττα από τον Παναθηναϊκό και η πρώτη… τιμωρία ενόψει του τρίτου τελικού στο ΣΕΦ!

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