Η οικογένεια Κωστόπουλου βίωσε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της, με την Αμαλία Κωστοπούλου να ενώνεται με τα δεσμά του γάμου με τον Τζέικ Μέντγουελ στη Μεσσηνία.

Λίγες ημέρες μετά την τελετή, ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» για τα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν εκείνη την ημέρα, περιγράφοντας τις σκέψεις και την έντονη φόρτιση που βίωσε μέχρι να συνοδεύσει την κόρη του στην εκκλησία.

Όπως εξήγησε, ποτέ δεν αντιμετώπισε τον γάμο των παιδιών του ως προσωπική επιτυχία ή στόχο ζωής, αλλά θεωρούσε σημαντικότερο να είναι ευτυχισμένα, ανεξάρτητα και ολοκληρωμένα ως άνθρωποι.

Η αμηχανία και το άγχος πριν από την τελετή

Ο ίδιος δεν έκρυψε πως οι στιγμές λίγο πριν από το μυστήριο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες για εκείνον. Όπως παραδέχθηκε, ένιωθε αμηχανία και έντονο άγχος, καθώς ήθελε όλα να κυλήσουν ομαλά μέχρι να φτάσουν στην εκκλησία.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε αναλυτικά: «Ήμουν τόσο αμήχανος. Τόσο αμήχανος και φοβόμουν. Εκεί ήταν πλακόστρωτο κάτω και γλίστραγα και πήγαινα στο αβέβαιο, γι’ αυτό και η Αμαλία φόραγε χαμηλά παπούτσια. Εγώ ανήκα στους μπαμπάδες, στους γονείς γενικά, που ποτέ δεν θεώρησαν μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο παιδί, να σπουδάσει, να έχει μια μόρφωση πέρα από τις σπουδές, να τα καταφέρει στη ζωή της. Και τα κατάφερε. Ποτέ δεν είχα συζητήσει με την Αμαλία για τον γάμο. Ποτέ δεν την είπα αν θα παντρευτεί και πότε. Ούτε στην Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσονται όπως είναι, και αν είναι να παντρευτούν από έναν έρωτα, καλώς να το κάνουν, αλλιώς ποτέ. Μέσα στο αυτοκίνητο, μέχρι να την παραδώσω, δεν συζητούσαμε τίποτα, άγχος μόνο. Τη φωτογραφία που ανέβασε μέσα στο αυτοκίνητο, την τράβηξε μόνη της την τελευταία στιγμή».

Η συγκινητική στιγμή στην εκκλησία

Λίγο πριν από την άφιξή τους στον χώρο της τελετής, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στο αυτοκίνητο, σε μια διαδρομή που, όπως αποκάλυψε, κύλησε σχεδόν σιωπηλά λόγω της συναισθηματικής φόρτισης και της αγωνίας της στιγμής.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μοιράστηκε μάλιστα μέσω των κοινωνικών δικτύων στιγμιότυπα από εκείνη την ημέρα, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία που τραβήχτηκε μέσα στο αυτοκίνητο λίγο πριν φτάσουν στην εκκλησία, καθώς και βίντεο από την άφιξή τους και τη συνάντηση της Αμαλίας με τον μέλλοντα σύζυγό της.

Λαμπερή δεξίωση μετά τον γάμο

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε παρουσία συγγενών και φίλων που ταξίδεψαν τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό για να βρεθούν δίπλα στο ζευγάρι.

Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση, με εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποτυπώνουν το εορταστικό κλίμα της βραδιάς. Ο πρώτος χορός των νεόνυμφων και η εντυπωσιακή γαμήλια τούρτα συγκέντρωσαν τα βλέμματα των καλεσμένων, ενώ η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε αργότερα να αλλάξει εμφάνιση, φορώντας ένα δεύτερο νυφικό σε πιο λιτή και κομψή γραμμή για το υπόλοιπο της βραδιάς.