Ένα βίντεο – ντοκουμέντο που δείχνει τη στιγμή που λεωφορείο παρασύρει την 24χρονη στη Θεσσαλονίκη δείχνει βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος καταστήματος.

Το τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί γύρω στις 06:30 στην οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο. Η νεαρή γυναίκα κινούταν πεζή και διέσχιζε τον δρόμο όταν παρασύρθηκε από το διερχόμενο αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, με συνέπεια τον τραυματισμό της.

Η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

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Για το συμβάν εξέδωσαν ανακοίνωση και τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

«Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 06:25, νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο, σε σημείο που δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

Το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Παλαιόκαστρο – Ν.Σ.Σ., με ώρα αναχώρησης από το τέρμα Παλαιοκάστρου, τις 06:15. Λίγο πριν την άφιξη του λεωφορείου στη στάση “Εκκλησία”, η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο, μπροστά από το όχημα που βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

Αμέσως, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, κλήθηκε από τον οδηγό η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Η γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται.

Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, επ’ αφορμή του συμβάντος, εφιστά την προσοχή των πεζών και των επιβατών των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς βιαστικές ενέργειες μπορούν να γίνουν αιτία πρόκλησης ατυχημάτων.

Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση της 24χρονης».