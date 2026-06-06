Σε θέματα της επικαιρότητας εστίασε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης το Σάββατο 6/6 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Αναφερόμενος στις εκλογές επεσήμανε πως θα γίνουν το 2027 και τόνισε ότι οι αλλαγές στην κυβέρνηση την Πέμπτη θα είναι περιορισμένης κλίμακας.

Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews αναφορικά με τον επικείμενο ανασχηματισμό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διευκρίνισε ότι «όποιες αλλαγές θα είναι περιορισμένης κλίμακας» και θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, μετά την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη».

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επανέλαβε τη θέση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι ο ορίζοντας παραμένει η άνοιξη του 2027.

Κριτική στα νέα πολιτικά σχήματα και στον Αλέξη Τσίπρα

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον πολιτικό χάρτη, ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για «δύο νέα κόμματα», εκ των οποίων το ένα – την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού – χαρακτήρισε «κόμμα διαμαρτυρίας» και το άλλο – την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα – «ένα κόμμα από τα παλιά, με τον ίδιο αρχηγό και περίπου τα ίδια στελέχη με διαφορετικό όνομα».

Εστιάζοντας στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε 18% και παραιτήθηκε θεωρώντας το αποτυχία», προσθέτοντας πως «τώρα βλέπω διάφορους να θεωρούν επιτυχία το 14-15%». Παρομοίασε μάλιστα την κατάσταση με την «Ημέρα της Μαρμότας», υποστηρίζοντας ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια πολιτικά μοτίβα.

Απέφυγε τη συζήτηση περί επιλογής πολιτικού αντιπάλου από την κυβέρνηση, υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε καμία πολυτέλεια να διαλέξουμε αντιπάλους» και ότι η προτεραιότητα είναι η διακυβέρνηση.

Για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά

Αναφερόμενος στην πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει «μια μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία», αλλά «μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για απόφαση του ίδιου του πρώην πρωθυπουργού.

Για τη νέα πλατφόρμα, politis.gov.gr

Όπως ανέφερε, από την 1η Ιουνίου τίθεται σε εφαρμογή νέα ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους στο Δημόσιο και στους Δήμους. «Οι πολίτες θα σταματήσουν να είναι στο σκοτάδι», σημείωσε, εξηγώντας ότι θα γνωρίζουν την αρμόδια υπηρεσία, το στάδιο επεξεργασίας, τον εκτιμώμενο χρόνο διεκπεραίωσης και τον υπάλληλο που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι τίθεται ζήτημα καθυστέρησης, ωστόσο υπογράμμισε πως «δεν μπορεί να γίνουν όλα από τη μια μέρα στην άλλη», επισημαίνοντας ότι προηγήθηκαν παρεμβάσεις στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, ενέταξε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σε ένα σύνολο 14 μεταρρυθμίσεων, κάνοντας ειδική αναφορά και στη δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων για επιτάχυνση διαδικασιών.

«Διεθνές πρόβλημα η ακρίβεια»

Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναγνώρισε ότι πρόκειται για «τεράστιο πρόβλημα», υπογραμμίζοντας όμως ότι είναι «διεθνές φαινόμενο» που παρατηρείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα όπως το «καλάθι του νοικοκυριού», τα πρόστιμα για αισχροκέρδεια και τις αυξήσεις μισθών, επισημαίνοντας ότι «όλα γίνονται μέσα στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας», ενώ ζήτησε να του υποδείξουν «μία ευρωπαϊκή χώρα όπου ο πληθωρισμός δεν είναι πρόβλημα», κάνοντας λόγο για «υποκριτική» κριτική.

Έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα και ανάπτυξη

Κλείνοντας, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική βασίζεται στη «δημοσιονομική σοβαρότητα» και στη «φιλοεπενδυτική προσέγγιση», σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη είναι «υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Δεν έχουμε κάνει θαύματα, αλλά η Ελλάδα έχει ανέβει και μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότερο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επιλογή των πολιτών θα είναι ανάμεσα στον «πραγματισμό» και στις «υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα».