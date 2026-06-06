Το δεδικασμένο της ΔΕΑΒ

Πήραν φωτιά οι τελικοί του μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να ζητάει τιμωρία του T-Center για τον 4ο τελικό και τον Παναθηναϊκό να μην ανησυχεί. Η έδρα των πράσινων θα τιμωρηθεί σίγουρα με όσα γράφτηκαν στο φύλλο αγώνα, η ποινή όμως θα ισχύσει για την επόμενη σεζόν καθώς η ΔΕΑΒ δημιούργησε δεδικασμένο με την τιμωρία της στον ΠΑΟΚ. «Οι αποφάσεις που αφορούν διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές. εκτελούνται την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία η Κ.Α.Ε. είναι γηπεδούχος, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική», ήταν η απόφασή της.

Ο Τολιόπουλος και η τράμπα

Ένας χαμός επικρατεί γύρω από τον Άρη μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Σπανούλη, καθώς οι φήμες για τα μεταγραφικά είναι πολλές. Αυτό που δεν είναι φήμη αλλά πραγματικότητα, είναι το ενδιαφέρον για τον Τολιόπουλο, ο οποίος βλέπει με καλό μάτι την επιστροφή του στους κίτρινους. Στον Παναθηναϊκό δεν έχει βρει τον ρόλο του, δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής και αντιλαμβάνεται πως το καλύτερο για τον ίδιο θα είναι να συνεργαστεί με έναν προπονητή που τον ξέρει καλά και τον στηρίζει, όπως έχει δείξει ο Σπανούλης στην Εθνική ομάδα. Και δεν αποκλείεται να έχουμε και ανταλλαγή παικτών ανάμεσα στις δύο ομάδες…

Βλέπει και Φαλ ο Άρης

Ματιές ρίχνει και προς τον Ολυμπιακό ο Άρης καθώς ο Φαλ είναι ένας παίκτης που αρέσει πάρα πολύ. Ο θηριώδης σέντερ δεν φαίνεται να υπολογίζεται από τον Μπαρτζώκα για την επόμενη σεζόν και αν αυτό οριστικοποιηθεί τότε οι κίτρινοι θα κάνουν… ντου για την απόκτησή του. Τα δεδομένα βέβαια μπορεί να αλλάξουν σε ό,τι αφορά την παραμονή του στου ερυθρόλευκους αν πάρει τελικά ελληνικό διαβατήριο. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να παραμείνει στους πρωταθλητές Ευρώπης, αν και ο Άρης θα την κάνει ούτως ή άλλως την προσπάθειά του.

Δεν ανησυχούν για Πινέδα

Την απόκτηση του Πινέδα έχει ζητήσει από τη διοίκηση της Μοντερέι ο Αλμέιδα αλλά στην ΑΕΚ είναι ήρεμοι. Καταρχάς, έχουν συμφωνήσει με τον Μεξικανό χαφ να τα πουν μετά το Μουντιάλ για την ανανέωση του συμβολαίου του. Πέρα από αυτό όμως, ακόμη ένας λόγος που δεν ανησυχούν είναι η ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του, καθώς θα πρέπει να εισπράξουν 8 εκατ. ευρώ. Και δεν πρόκειται να κάνουν εκπτώσεις για κανέναν. Αν οι Μεξικανοί θέλουν τον Πινέδα θα πρέπει να δώσουν 8 εκατ. ευρώ και με ένα τέτοιο ποσό οι κιτρινόμαυροι δεν θα δυσκολευτούν να βρουν τον αντικαταστάτη του. Προτεραιότητα πάντως είναι η ανανέωση του συμβολαίου του με καλή αύξηση.

Τρέχει για να ανοίξει την ψαλίδα

Στην Αθήνα θα είναι ο Νίκολιτς αυτές τις μέρες, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ και θα τα πει ξανά με τον Ριμπάλτα για τα μεταγραφικά. Ο Σέρβος προπονητής είναι ενθουσιασμένος από το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα και τη συνεργασία του με τη διοίκηση και αυτό που θέλει είναι να συνεχίσουν με αυτό τον ρυθμό και να δοθεί συνέχεια στη μεταγραφή του Ζούμπκοφ. Είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί το προβάδισμα που έχει έναντι των ανταγωνιστών της, οι οποίοι χρειάζονται και σχεδιάζουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τους. Γι’ αυτό και ο στόχος του Ριμπάλτα είναι να έχει ολοκληρώσει άλλες δύο μεταγραφές εντός του μήνα.

Ανοίγει ο δρόμος για Βλαχοδήμο

Στο προσκήνιο επανέρχεται για τον Παναθηναϊκό ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος μετά τη μεταγραφή τερματοφύλακα που έκανε η Νιούκαστλ. Οι Άγγλοι έδωσαν 28,5 εκατ. ευρώ στη Ρεμς για την απόκτηση του νεαρού Έβεν Ζαουέν και το ποσό αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι δεν έκαναν τη μεταγραφή απλά για να την κάνουν αλλά επειδή τον πιστεύουν. Είναι σημαντική επένδυση για το μέλλον καθώς είναι 20 ετών και αυτός θα είναι πίσω από τον βασικό Νικ Πόουπ. Παρά την εξαιρετική σεζόν στη Σεβίλλη επομένως ο Βλαχοδήμος δεν έχει μέλλον στην Αγγλία και στον Παναθηναϊκό παρακολουθούν τις εξελίξεις και σχεδιάζουν την κίνησή τους.