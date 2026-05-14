Η τελετή υποδοχής που διοργανώθηκε για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί το απόλυτο δείγμα αυτού που έχουν να προσφέρουν οι Κινέζοι: Ο Σι Τζινπίνγκ ξεδίπλωσε το κόκκινο χαλί για τον πρόεδρο των ΗΠΑ κατά την άφιξή του στο μνημειώδες Μέγαρο του Λαού, κέντρο της εξουσίας στην καρδιά της πρωτεύουσας, δίπλα στην απέραντη πλατεία Τιενανμέν που είχε στρωθεί με τα χρώματα της Κίνας και των ΗΠΑ. Αφού επιθεώρησαν ένα στρατιωτικό άγημα υπό τον ήχο κανονιοβολισμών, χαιρέτησαν ένα πλήθος από παιδιά που κρατούσαν λουλούδια και σημαίες των δύο χωρών, φωνάζοντας «καλωσόρισες, καλωσόρισες, θερμό καλωσόρισες!».

Ο Τραμπ σίγουρα δεν είναι ο μόνος ηγέτης που απολαμβάνει αυτή τη μεταχείριση, αλλά αυτή προορίζεται για ελάχιστους εκλεκτούς.

«Το μήνυμα από την Κίνα είναι σαφές: σας καλωσορίζουμε με απόλυτο σεβασμό. Είμαστε ανοιχτοί στο να συνεργαστούμε μαζί σας», σχολιάζει για το βρετανικό Sky News από το Πεκίνο η Χέλεν-Αν Σμιθ, ανταποκρίτρια για την Ασία.

Οι Κινέζοι έχουν πλήρη επίγνωση ότι η κολακεία και η πολυτέλεια έχουν μεγάλη απήχηση σε αυτόν τον πρόεδρο, και ακόμη κι αν ιδιωτικά οι απόψεις τους μπορεί να είναι κάπως πιο περιφρονητικές, δεν επρόκειτο να το δείξουν σήμερα.

Ωστόσο, το διαφορετικό στιλ των δύο ανδρών φάνηκε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια των εναρκτήριων τοποθετήσεών τους.

Ενώ ο Τραμπ παρέκκλινε από το κείμενο, σχολιάζοντας πόσο πολύ απόλαυσε την υποδοχή, ο Σι διάβασε προσεκτικά ένα προκαθορισμένο κείμενο.

Κάποια σημεία μπορεί να έκαναν τους Κινέζους να νιώσουν αμηχανία, ιδιαίτερα η ατάκα του Τραμπ: «Είστε ένας σπουδαίος ηγέτης, μερικές φορές δεν αρέσει στους ανθρώπους που το λέω αυτό».

«Στην κινεζική κουλτούρα, ο επαρκής σεβασμός είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό το σχόλιο ίσως να πλησίασε το όριο», σημειώνει η Χέλεν-Αν Σμιθ.

Τα σχόλια του Σι ήταν λίγο πιο γενικά – αναφερόμενος στη σημασία της παγκόσμιας συγκυρίας και στο «μέλλον της ανθρωπότητας».

Το ερώτημα είναι αν μπορούν να βρουν κοινό έδαφος εν μέσω των διαφορών τους.