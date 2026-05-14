Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει σε Χανιά και Κιλκίς ο αιφνίδιος θάνατος του δημοσιογράφου και επικοινωνιολόγου, Θωμά Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος βρισκόταν στην Κρήτη για την τουριστική περίοδο και εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στα Χανιά. Το βράδυ της Τρίτης κατέρρευσε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές και οι διασώστες.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης. Παρά τις ιατρικές παρεμβάσεις, ο 34χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τον 34χρονο αποχαιρέτισε με ανάρτησή της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου γράφοντας:

«Πριν από δέκα ημέρες, στα Χανιά, είδα τελευταία φορά τον Θωμά. Ένα φίλο που έκανα το 2019. Οξυδερκή, ζεστό και μοναδικά καλοπροαίρετο. Είμαι σοκαρισμένη και βαθιά στεναχωρημένη. Ο νους δεν χώρα ότι καλούμαστε να τον αποχαιρετήσουμε».