Θαλάσσιο συμβάν με υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού έλαβε χώρα, τις πρωινές ώρες, σήμερα, Πέμπτης 14 Μαΐου, κατά στη διεξαγωγή της άσκησης «Καταιγίς 26».

Συγκεκριμένα, υποβρύχιο εν καταδύσει στη θαλάσσια περιοχή Κυκλάδων αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους πλησίον του και προέβη σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Στην άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού, οι μονάδες του Αρχηγείου Στόλου ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση.

Το υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση.