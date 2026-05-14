Νέα προειδοποίηση για διαδικτυακές απάτες που στοχεύουν ανυποψίαστους αναζητούντες εργασία εξέδωσε εταιρεία κυβερνοασφάλειας, αποκαλύπτοντας ότι επιτήδειοι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν ψεύτικες ιστοσελίδες που μιμούνται μεγάλες εταιρείες όπως η Meta, η Disney, η Coca-Cola και το Spotify, παρουσιάζοντας δήθεν διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με έκθεση της NordVPN, οι απατεώνες κατασκευάζουν ολόκληρες διαδικασίες ηλεκτρονικής αίτησης με στόχο να εξαπατήσουν τους χρήστες ώστε να καταχωρήσουν προσωπικά στοιχεία, αλλά και κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία σύνδεσης σε λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης καθιστά τις απάτες πιο πειστικές, καθώς εξαλείφει τα συνήθη σημάδια που πρόδιδαν μέχρι σήμερα τις απόπειρες εξαπάτησης, όπως ορθογραφικά και συντακτικά λάθη ή ιστοσελίδες που φαίνονταν πρόχειρες και ύποπτες.

Η NordVPN προειδοποιεί ότι οι παραβιασμένοι λογαριασμοί στα social media και τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν «πύλη» για ακόμη περισσότερες μορφές απάτης, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών εξαπάτησης συγγενών και φίλων των θυμάτων με στόχο την απόσπαση χρημάτων. Παράλληλα, τα προσωπικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για τη λήψη δανείων στο όνομα των θυμάτων ή για πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, σύμφωνα με το thisismoney.

Η ανησυχία εντείνεται από τα στοιχεία της Lloyds Bank, η οποία κατέγραψε αύξηση 237% στις απάτες που σχετίζονται με προσφορές εργασίας κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Το γεγονός αυτό ενισχύει τους φόβους ότι δεν πρόκειται πλέον για ερασιτεχνικές επιθέσεις phishing, αλλά για οργανωμένες και μαζικές επιχειρήσεις εξαπάτησης.

Η ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη Μιτάλι Ντεϊπουρκάισθα δήλωσε ότι οι απατεώνες έχουν «μετατρέψει την ελπίδα σε όπλο» προκειμένου να εξαπατήσουν τα θύματά τους, εκμεταλλευόμενοι την αύξηση της ανεργίας στη Βρετανία. Όπως ανέφερε, οι υποψήφιοι της Generation Z στέλνουν κατά μέσο όρο 24 αιτήσεις εργασίας πριν καταφέρουν να βρουν δουλειά, σε σύγκριση με 12 αιτήσεις για τη Generation X και 11 για τους Baby Boomers.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι επιτήδειοι γνωρίζουν πως η απελπισία οδηγεί τους ανθρώπους στο να χαλαρώνουν την προσοχή και τις άμυνές τους. Όπως είπε, οι ψεύτικες προσφορές εργασίας από εταιρείες όπως η Meta και το Spotify είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, επειδή εκμεταλλεύονται την ελπίδα τη στιγμή που οι νέοι αισθάνονται εξαντλημένοι, αγχωμένοι και πρόθυμοι να εμπιστευτούν αγνώστους προκειμένου να κάνουν το πρώτο βήμα στην επαγγελματική τους πορεία.

Η Μιτάλι Ντεϊπουρκάισθα σημείωσε επίσης ότι οι αποκλειστικά διαδικτυακές διαδικασίες προσλήψεων έχουν πλέον γίνει συνηθισμένες, γεγονός που μπορεί να κάνει τους νεότερους αναζητούντες εργασία πιο ευάλωτους στις απάτες. Όπως ανέφερε, επί χρόνια οι ειδικοί συμβούλευαν τους χρήστες να μην πατούν ύποπτους συνδέσμους, ωστόσο σήμερα οι διαδικασίες προσλήψεων απαιτούν από τους υποψηφίους να μοιράζονται προσωπικά στοιχεία, να ανοίγουν άγνωστες ιστοσελίδες και να ανταποκρίνονται γρήγορα σε ευκαιρίες από ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει ποτέ.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι νέοι καλούνται να αντιμετωπίσουν εκατοντάδες αιτήσεις χωρίς ουσιαστική ανατροφοδότηση, ενώ αυτή η ανισορροπία ισχύος διευκολύνει τους απατεώνες που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη να μετατρέψουν τη φιλοδοξία σε παγίδα.

Η ανεργία στη Βρετανία αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν πέντε ετών στα τέλη του 2025, με ποσοστό άνω του 5% κατά το τρίμηνο έως τον Δεκέμβριο. Οι νέοι φαίνεται να πλήττονται περισσότερο, καθώς περισσότερο από το 16% των ατόμων ηλικίας 16 έως 24 ετών ήταν άνεργοι, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο των τελευταίων άνω των δέκα ετών.

Παράλληλα, περισσότεροι από 400.000 νέοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας, γνωστά ως Personal Independence Payments, πολλοί εκ των οποίων για προβλήματα ψυχικής υγείας όπως το άγχος και η κατάθλιψη.

Ο Μαρίγιους Μπρέιντις, επικεφαλής τεχνολογίας της NordVPN, δήλωσε στο πρακτορείο Newspage ότι περίοδοι οικονομικής αβεβαιότητας δημιουργούν συχνά τις ιδανικές συνθήκες για τέτοιου είδους απάτες. Όπως ανέφερε, όταν περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν εργασία, είναι λογικό να δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε μηνύματα προσλήψεων και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι αυτό που καθιστά τη συγκεκριμένη εκστρατεία εξαπάτησης ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι το πόσο πειστική εμφανίζεται. Από το branding μέχρι τις αγγελίες εργασίας, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναπαράγουν μια πραγματική διαδικασία πρόσληψης, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τους πολίτες να εντοπίσουν τα προειδοποιητικά σημάδια.

Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες για να προστατευθούν

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε περιπτώσεις όπου κάποιος λαμβάνει απρόσμενο email από εταιρεία σχετικά με διαθέσιμη θέση εργασίας, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για απάτη. Οι χρήστες καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τη διεύθυνση email του αποστολέα και να τη συγκρίνουν με την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

Παράλληλα, οι αγγελίες εργασίας μπορούν συνήθως να διασταυρωθούν μέσω γνωστών ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας αλλά και μέσω της επίσημης ενότητας «careers» στις ιστοσελίδες των εταιρειών. Οι ειδικοί προτρέπουν τους υποψηφίους να προχωρούν σε τέτοιους ελέγχους πριν καταθέσουν αίτηση, ώστε να επιβεβαιώνουν ότι η αγγελία είναι πραγματική.

Η Ντέμπι Πόρτερ, διευθύνουσα σύμβουλος της Destination Digital Marketing, δήλωσε ότι σε γενικές γραμμές οποιοδήποτε email από κολοσσούς όπως η Meta, η Disney, η Coca-Cola ή το Spotify, το οποίο ενημερώνει τον παραλήπτη ότι είναι «ο ιδανικός υποψήφιος» για μια θέση εργασίας, είναι πολύ πιθανό να είναι ψεύτικο.

Όπως σημείωσε, εκτός εάν κάποιος βρίσκεται στην κορυφή της επαγγελματικής του καριέρας, είναι μάλλον απίθανο τέτοιες εταιρείες να αναζητούν προσωπικά υποψηφίους με αυτόν τον τρόπο. Η ίδια πρόσθεσε ότι, παρότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι απογοητευτικό για τον εγωισμό κάποιου, τουλάχιστον οι λογαριασμοί και τα προσωπικά του δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή.

Η Ντέμπι Πόρτερ ανέφερε ακόμη ότι έχει παρατηρήσει πως τα περισσότερα από αυτά τα απατηλά emails προέρχονται από διευθύνσεις «no-reply» της Xero, μιας πλατφόρμας λογιστικού λογισμικού. Όπως εξήγησε, ένας πρώτος βασικός έλεγχος λογικής θα ήταν να αναρωτηθεί κανείς γιατί η Xero να επικοινωνεί για θέση εργασίας στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι ο παραλήπτης είναι ο ιδανικός υποψήφιος.