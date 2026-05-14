«Πάγωσε» τη γειτονιά των Άνω Πατησίων το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Ορφανίδου και Ηρακλείου.

Η 79χρονη γυναίκα που διαμελίστηκε από το φορτηγό ήταν μια εξαιρετικά αγαπητή κυρία της περιοχής, η οποία εκείνη την ώρα πήγαινε σιγά-σιγά προς το αγαπημένο της ορθοπεδικό μαγαζί, έχοντας πάντα μαζί της τον πιστό της σύντροφο, το σκυλάκι της τον Ριρή.

Σύμφωνα με μαρτυρία περιοίκου που ήταν κοντά στο σημείο, η άτυχη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο ενώ το φανάρι ήταν ακόμα κόκκινο για τα οχήματα. Ωστόσο, η μοίρα έπαιξε το πιο σκληρό της παιχνίδι: το φανάρι άναψε πράσινο ακριβώς τη στιγμή που εκείνη βρισκόταν μπροστά από το βαρύ όχημα. Ο οδηγός του φορτηγού, λόγω του μεγάλου ύψους του οχήματος, φαίνεται πως δεν την είδε ποτέ, καθώς η 79χρονη βρισκόταν στο «νεκρό σημείο» της ορατότητάς του. Με το που ξεκίνησε το φορτηγό, την παρέσυρε, με τα αποτελέσματα να είναι ακαριαία και φρικτά.

Για σημείο – «καρμανιόλα» μιλούν οι κάτοικοι

«Άκουσα τον θόρυβο, γύρισα το κεφάλι και κατάλαβα αμέσως τι είχε συμβεί» περιγράφει συγκλονισμένος ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ορθοπεδικών ειδών, όπου κατευθυνόταν η γυναίκα.

O ίδιος, σε μια κίνηση σεβασμού, έτρεξε αμέσως έξω παίρνοντας σεντόνια από το μαγαζί του για να καλύψει τη σορό της γυναίκας που γνώριζε καλά. Όπως αναφέρει, η επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου είναι γνωστή σε όλους, καθώς γίνονται τουλάχιστον τρία με τέσσερα τροχαία την εβδομάδα.

Παρά τις εκκλήσεις των κατοίκων στο δήμο για τοποθέτηση φαναριών ή καλύτερης σήμανσης, η κατάσταση παραμένει η ίδια, οδηγώντας σήμερα σε αυτή τη θανατηφόρα κατάληξη.

«Την ήξερα τη γυναικούλα, 45 χρόνια μένω εδώ»

Η συγκίνηση στη γειτονιά είναι διάχυτη, με τους παλιούς κατοίκους να μιλούν για μια ήσυχη και καλοσυνάτη γυναίκα. Άνθρωπος που μένει στην περιοχή εδώ και 45 χρόνια δήλωσε σοκαρισμένος, τονίζοντας πως είναι η πρώτη φορά που βλέπει κάτι τόσο αποτρόπαιο στην πόρτα του. Οι οικείοι της 79χρονης ειδοποιήθηκαν άμεσα από τους γείτονες που τους γνώριζαν, ενώ αυτή την ώρα η μεγάλη αγωνία της γειτονιάς, πέρα από τον θρήνο, είναι να βρεθεί το σκυλάκι, ο Ριρής, που μέσα στον πανικό και τον θόρυβο της παράσυρσης χάθηκε από το σημείο.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το φορτηγό ξεκίνησε χωρίς να αντιληφθεί την πεζή, ενώ ο οδηγός παραμένει στη διάθεση των αρχών.