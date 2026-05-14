Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 14/5 στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου στα Πατήσια, όπου μία πεζή γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα δυστυχώς δεν τα κατάφερε και είναι νεκρή.

Η γυναίκα φέρεται να προσπάθησε τον δρόμο όταν παρασύρθηκε από το φορτηγό, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διαμελίστηκε.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.