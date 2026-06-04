Νέα απάντηση στον Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανεβάζοντας τους τόνους αλλά ταυτόχρονα αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για απευθείας συνομιλίες.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε στον Ρώσο ομόλογό του διμερή συνάντηση, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να παρακολουθούν την εφαρμογή μιας εκεχειρίας, στέλνοντας μήνυμα ότι το Κίεβο θέλει μια διαδικασία με διεθνείς εγγυήσεις και όχι μια συμφωνία που θα μείνει μόνο στα λόγια.

«Η επιλογή είναι δική σου»

Ο Ουκρανός πρόεδρος απευθύνθηκε προσωπικά στον Βλαντίμιρ Πούτιν, καλώντας τον να σταματήσει τον πόλεμο.

«Αρκετά με τις μάχες. Η επιλογή είναι πλέον δική σου», ήταν το μήνυμα που απέδωσε το Reuters στον Ζελένσκι.

Η φράση αυτή δείχνει ότι το Κίεβο επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη για την επόμενη κίνηση στη Μόσχα, παρουσιάζοντας την Ουκρανία ως πλευρά που είναι έτοιμη να μπει σε διαδικασία εκεχειρίας, εφόσον υπάρξει πραγματική βούληση από τη Ρωσία.

Πρόταση για διμερή συνάντηση

Το πιο σημαντικό στοιχείο της παρέμβασης Ζελένσκι είναι η πρόταση για απευθείας συνάντηση με τον Πούτιν.

Η κίνηση αυτή έχει έντονο πολιτικό βάρος, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος δείχνει ότι δεν απορρίπτει έναν διάλογο κορυφής, αλλά θέτει ως κεντρικό ζήτημα τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, η πρόταση για εκεχειρία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών επιχειρεί να αποτρέψει το ενδεχόμενο οι διαπραγματεύσεις να χρησιμοποιηθούν ως κάλυψη για συνέχιση των επιθέσεων στο πεδίο.

Οι ΗΠΑ ως εγγυητής της εκεχειρίας

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να παρακολουθούν την κατάπαυση του πυρός.

Η αναφορά αυτή είναι κρίσιμη, καθώς δείχνει ότι το Κίεβο θέλει ενεργό ρόλο της Ουάσινγκτον όχι μόνο σε επίπεδο διπλωματικής στήριξης, αλλά και ως μηχανισμό επιτήρησης μιας πιθανής συμφωνίας.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ουκρανία επιχειρεί να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε εκεχειρία θα έχει πρακτική εποπτεία και διεθνή αξιοπιστία.

«Θα παλεύεις για την προσωπική σου επιβίωση»

Ο Ζελένσκι έστειλε και ένα σαφώς πιο σκληρό μήνυμα στον Πούτιν.

Σύμφωνα με το Reuters, είπε στον Ρώσο πρόεδρο ότι αν δεν τερματίσει τον πόλεμο, θα αναγκαστεί να πολεμήσει για την προσωπική του επιβίωση.

Η διατύπωση αυτή ανεβάζει την πολιτική πίεση προς τη Μόσχα, καθώς ο Ζελένσκι συνδέει τη συνέχιση του πολέμου όχι μόνο με το μέλλον της Ρωσίας, αλλά και με την ίδια τη θέση του Πούτιν στην εξουσία.

«Η Ουκρανία θα συνεχίσει να πολεμά»

Παρά την πρόταση για συνομιλίες και εκεχειρία, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να σταματήσει να αντιστέκεται αν η Ρωσία επιλέξει τη συνέχιση του πολέμου.

«Η Ουκρανία θα συνεχίσει να πολεμά αν επιλέξεις να μη σταματήσεις τον πόλεμο», ήταν το μήνυμά του προς τον Πούτιν, σύμφωνα με το Reuters.

Η απάντηση Ζελένσκι συνδυάζει έτσι δύο γραμμές: ανοιχτή πρόταση για συνομιλίες και εκεχειρία, αλλά και προειδοποίηση ότι το Κίεβο θα συνεχίσει τον πόλεμο αν η Μόσχα δεν κάνει πίσω.

Το μήνυμα είναι σαφές: η Ουκρανία εμφανίζεται έτοιμη για διπλωματία, αλλά όχι για παράδοση.