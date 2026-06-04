Ραγδαίες είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για γρήγορο τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη, ο Ρώσος πρόεδρος αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα, ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Μόσχα να προχωρήσει σε υποχωρήσεις. Ο Πούτιν δήλωσε έτοιμος για μια τέτοια συμφωνία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως και το Κίεβο οφείλει να κάνει αντίστοιχους συμβιβασμούς.



Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου υπογράμμισε ότι η Ρωσία διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους για να πετύχει τους σκοπούς της, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις του προέλασαν πρόσφατα κατά 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ συμπλήρωσε με νόημα: «Μπορούμε να ελέγχουμε το Ντονμπάς και παρ’ όλ’ αυτά να κάνουμε συμφωνία».



«Το πρόβλημα του ουκρανικού στρατού είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού», σχολίασε.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία ελέγχει πλήρως το Λουχάνσκ, το 85% του Ντονέτσκ και το 80% της Ζαπορίζια.



Η Ουκρανία, συνέχισε, δεν διαθέτει πυραύλους τύπου κρουζ και άλλα οπλικά συστήματα, όπως αυτά που έχει η Ρωσία. «Δυστυχώς, κάποια ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη περνούν στη Ρωσία», παραδέχτηκε, λέγοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.



Για τους υπερηχητικούς πυραύλους Oreshnik, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη σε πραγματικές συνθήκες μάχης εναντίον της Ουκρανίας, αλλά απλώς η Μόσχα «τους δοκίμασε» για να παρατηρήσει τα αποτελέσματα. Αυτό, υποστήριξε, ήταν σημαντικό προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τη μελλοντική χρήση τους, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης τους εναντίον αστικών στόχων.



Ο Oreshnik είναι ένας πύραυλος με βεληνεκές άνω των 5.000 χιλιομέτρων, ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή. Παλαιότερα ο Πούτιν δήλωνε ότι είναι αδύνατον να αναχαιτιστεί, αν και Δυτικοί εμπειρογνώμονες αμφισβητούν αυτόν τον ισχυρισμό.

Η Ρωσία θέλει τον Σρέντερ για μεσολαβητή

«Ποιος άλλος, αν όχι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας» Γκέρχαρντ Σρέντερ θα μπορούσε να είναι ο μεσολαβητής για τις συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης; διερωτήθηκε ο Πούτιν.



Ο Σρέντερ, τον οποίο χαρακτήρισε «αξιόπιστο», «έχει τις δικές του απόψεις και είναι έτοιμος να τις υποστηρίξει», πρόσθεσε, τονίζοντας: «Δεν είναι φίλος μου, είναι Γερμανός αξιωματούχος».



Παρ’ όλ’ αυτά, η Μόσχα δεν προσπαθεί να υπαγορεύσει στην Ευρώπη ποιον θα επιλέξει για να συνομιλεί με τη Ρωσία, είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.