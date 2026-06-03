Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται μαζί με το Κίεβο πάνω σε σχέδια για πιθανή έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ενισχύσει τη θέση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αξιωματούχοι από τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξετάζουν σενάρια συνομιλιών στις οποίες θα συμμετέχουν και οι δύο πλευρές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σχετικές συζητήσεις έχουν ήδη γίνει και με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Γιατί η Ευρώπη βλέπει τώρα «παράθυρο»

Η ευρωπαϊκή κινητικότητα έρχεται σε μια στιγμή που οι συνομιλίες υπό αμερικανική ηγεσία έχουν βαλτώσει, ενώ η προσοχή της Ουάσινγκτον έχει στραφεί σε άλλα μέτωπα, κυρίως στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, στο πεδίο της μάχης, η ρωσική προέλαση εμφανίζεται περιορισμένη και οι απώλειες της Μόσχας παραμένουν υψηλές.

Οι Ευρωπαίοι εκτιμούν ότι τα επιτυχημένα ουκρανικά πλήγματα με drones βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, κυρίως σε ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές, έχουν αυξήσει την πίεση στο Κρεμλίνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούν ότι ίσως υπάρχει ευκαιρία να οδηγηθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Στόχος να αποφευχθεί ένας νέος σκληρός χειμώνας

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της έναρξης διπλωματικής προσπάθειας τώρα είναι ο χειμώνας.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι φοβούνται ότι η Ρωσία μπορεί να εντείνει ξανά τις επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων, αμάχων και ενεργειακών υποδομών, επιχειρώντας να κάμψει το ηθικό της ουκρανικής κοινωνίας.

Η έναρξη μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας πριν από τον χειμώνα θα μπορούσε, κατά αυτή την ανάγνωση, να μειώσει τον κίνδυνο ενός νέου κύματος καταστροφικών επιθέσεων.

Η απόφαση ανήκει στον Ζελένσκι

Παρά τις ευρωπαϊκές συζητήσεις, οι πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπογραμμίζουν ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν θέλουν να εμφανιστούν ότι πιέζουν το Κίεβο σε μια στρατηγική με την οποία δεν συμφωνεί.

Το μήνυμα είναι ότι η Ευρώπη μπορεί να προετοιμάσει πλαίσιο, να προσφέρει πολιτική στήριξη και να συντονίσει κινήσεις, αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει αντί της Ουκρανίας.

Στάρμερ, Μερτς και Μακρόν στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να συνομιλήσει τις επόμενες ημέρες με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν πώς μπορεί η Ευρώπη να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες, χωρίς να υπονομεύσει την ουκρανική θέση και χωρίς να δώσει στη Μόσχα την εικόνα ότι η Δύση βιάζεται για συμφωνία.

Ο Ζελένσκι έχει ήδη ζητήσει από την Ευρώπη να διεκδικήσει μεγαλύτερο ρόλο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα κινούνταν κυρίως υπό την αμερικανική ομπρέλα.

Οι αντιρρήσεις μέσα στην ίδια την Ευρώπη

Η ιδέα άμεσης εμπλοκής σε συνομιλίες με τη Ρωσία δεν έχει μόνο υποστηρικτές.

Ορισμένοι αξιωματούχοι στις χώρες της Ε3, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρούν ότι δεν είναι ακόμη η κατάλληλη στιγμή.

Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι ο Πούτιν δεν έχει δείξει καμία ένδειξη σοβαρής διάθεσης για συμβιβασμό.

Αντιθέτως, εξακολουθεί να θέτει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων και την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών που η Ρωσία δεν ελέγχει πλήρως στο πεδίο.

«Πρώτα όπλα και κυρώσεις»

Οι επικριτές της άμεσης διαπραγματευτικής πρωτοβουλίας υποστηρίζουν ότι οι σύμμαχοι πρέπει πρώτα να αξιοποιήσουν την ευνοϊκότερη συγκυρία για να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την Ουκρανία.

Κατά την άποψή τους, η Δύση πρέπει να δώσει στον Ζελένσκι τα όπλα που ζητά, κυρίως συστήματα αεράμυνας Patriot, και ταυτόχρονα να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα με αυστηρότερες κυρώσεις.

Το πρόβλημα, όπως λένε, βρίσκεται στη Ρωσία και όχι στην Ουκρανία.

Γι’ αυτό επιμένουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν πρέπει να εμφανιστούν ως εκείνες που παρακαλούν τον Πούτιν να διαπραγματευτεί.

Η πίεση μέσα στη Μόσχα

Στο ευρωπαϊκό επιτελείο παρακολουθούν στενά και τις ενδείξεις εσωτερικής πίεσης στη Ρωσία.

Το Bloomberg έχει μεταδώσει ότι ανώτεροι αξιωματούχοι του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών και της κεντρικής τράπεζας προειδοποίησαν τον Πούτιν πως οι δαπάνες για τον πόλεμο κινούνται σε μη βιώσιμη πορεία.

Πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές ενδείξεις δυσαρέσκειας στο εσωτερικό του ρωσικού συστήματος εξουσίας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ο Πούτιν δεν φαίνεται να αλλάζει γραμμή. Αντιθέτως, έχει ζητήσει να προστατευθούν οι αμυντικές δαπάνες και να γίνουν περικοπές σε άλλους τομείς του προϋπολογισμού.