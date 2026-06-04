Παρά τις αντικρουόμενες εξελίξεις στο πεδίο και τη δημόσια απόρριψη της εκεχειρίας από την ηγεσία της Χεζμπολάχ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των προσπαθειών αποκλιμάκωσης στον Λίβανο. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «έχει σημειωθεί πρόοδος» στις διαβουλεύσεις για τον τερματισμό των συγκρούσεων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η διαδικασία συνεχίζεται σε διπλωματικό επίπεδο.

Trump:



Lebanon has been under attack for so many years and is always like an underdog.



It would be really nice if they could have peace.



I spoke to Bibi Netanyahu and Hezbollah about it. pic.twitter.com/JGZ15NNaPa — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά την κατηγορηματική απόρριψη της συμφωνίας εκεχειρίας από τον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, ο οποίος χαρακτήρισε τις σχετικές διαπραγματεύσεις «μάταιες» και «ταπεινωτικές» για τον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετούν ισραηλινές επιδιώξεις. Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν, με νέες επιθέσεις τόσο από ισραηλινές δυνάμεις όσο και από μαχητές της οργάνωσης.

Hezbollah leader Naim Qassem rejects the Lebanon-Israel ceasefire agreement, which he calls "Satan's dream in heaven," and warned that as long as Israel continues to strike and be present in Lebanon, Israel's northern communities will not be safe.



In a written statement, Qassem… pic.twitter.com/9yYzrrJQyQ — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 4, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι «Μας κάλεσαν από τη Χεζμπολάχ και μας είπαν: “Τι θα λέγατε να σταματήσουμε;”», προσθέτοντας ότι έχει υπάρξει επικοινωνία τόσο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και με πλευρές της οργάνωσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποκλιμάκωση. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σύγκρουση στον Λίβανο στενά συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στο Ιράν, σε μια περίοδο έντονων και αντιφατικών μηνυμάτων στο διπλωματικό πεδίο.

Στο τραπέζι των συνομιλιών βρίσκεται συμφωνία που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ζωνών ασφαλείας και τον περιορισμό της παρουσίας της Χεζμπολάχ σε περιοχές κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου του λιβανικού στρατού. Ωστόσο, η εφαρμογή της παραμένει αβέβαιη, καθώς δεν έχουν δοθεί σαφείς λεπτομέρειες για την υλοποίηση των προβλέψεων, ενώ η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ρευστή.

Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να προωθήσει τη διαδικασία ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας σταθεροποίησης της περιοχής, με την προοπτική ότι μια πιθανή πρόοδος στον Λίβανο θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά και άλλες διπλωματικές διεργασίες, μεταξύ των οποίων και οι σχέσεις με το Ιράν.