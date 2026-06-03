Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν την Τετάρτη να ανανεώσουν την εύθραυστη εκεχειρία τους και να δημιουργήσουν μια σειρά από «πιλοτικές» ζώνες ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλειστούν οι μαχητές της Χεζμπολάχ.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά από τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές αναφέρουν ότι η εκεχειρία «εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση όλων των στελεχών της» από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι. Δεν έχει διευκρινιστεί άμεσα με ποιον τρόπο θα δημιουργηθούν οι ζώνες ασφαλείας, ωστόσο η συμφωνία προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών.

«Αυτά τα βήματα θα επιτρέψουν πρόοδο προς μια συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Όλες οι χώρες επαναβεβαίωσαν ότι το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου πρέπει να αποφασιστεί από τις δύο κυρίαρχες κυβερνήσεις. Απέρριψαν κάθε προσπάθεια, από οποιοδήποτε κράτος ή μη κρατικό δρώντα, να κρατά όμηρο το μέλλον του Λιβάνου».

Η τελευταία αναφορά θεωρείται ότι στοχεύει το Ιράν, το οποίο στηρίζει τη Χεζμπολάχ και έχει ζητήσει να τερματιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο στο πλαίσιο μιας προκαταρκτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν. Η Χεζμπολάχ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.