Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λόγο για «πρόοδο» μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με τη μεσολάβησή τους, μεταξύ διπλωματικών εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τομ Πίγκοτ (Tommy Pigott), η πρόοδος συνεχίζεται τόσο στο πολιτικό όσο και στο ζήτημα της ασφάλειας, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας υπέρβασης των αποτυχιών των τελευταίων δύο δεκαετιών και της προώθησης μιας συνολικής συμφωνίας που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ.

Delegations from Israel and Lebanon met today at State for the fourth round of direct talks, held under U.S. auspices. Progress continues on the political and security tracks as we break from the failures of the past 20 years and advance toward a comprehensive agreement aimed at… pic.twitter.com/Oc71MXnE1W — Tommy Pigott (@statedeptspox) June 2, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τονίζεται, παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στη διευκόλυνση αυτών των ιστορικών διαπραγματεύσεων.

Πρόκειται για την τέταρτη συνάντηση πρεσβευτών που λαμβάνει χώρα στην Ουάσιγκτον, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ανάλογη διαδικασία αναμένεται να επαναληφθεί και την Τετάρτη.