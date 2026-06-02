Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν χθες Τρίτη στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ενώ 48 ακόμη τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Μεταξύ των τραυματιών στο νότιο τμήμα της χώρας είναι «γιατρός και πέντε υπάλληλοι του κρατικού νοσοκομείου της Τεμπνίν, το οποίο υπέστη ζημιές σε νέο επεισόδιο της σειράς επιθέσεων του ισραηλινού εχθρού εναντίον νοσοκομείων και κέντρων υγείας», τόνισε το υπουργείο Υγείας στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Νέες επιθέσεις της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι το βράδυ εξαπέλυσε σειρά πυραυλικών επιθέσεων κατά ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο.

Σε ανακοίνωση της οργάνωσης, που υποστηρίζεται από το Ιράν, αναφέρεται ότι στοχοποιήθηκαν ισραηλινές δυνάμεις με «ριπή ρουκετών» στην περιοχή Μπιγιάδα, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ τοπική ώρα (7 το απόγευμα ώρα Ηνωμένου Βασιλείου).

Υπόσχεση Νετανιάχου για «αποκατάσταση» του βόρειου Ισραήλ

Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα προχωρήσει σε εκτεταμένα μέτρα στήριξης του βόρειου τμήματος της χώρας, το οποίο εξακολουθεί να δέχεται επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ.

Μετά από συνεδρίαση υπουργών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι εγκρίθηκαν «δραματικές αποφάσεις» για την ενίσχυση της περιοχής από τα σύνορα με τον Λίβανο έως και 9 χιλιόμετρα νοτιότερα.

«Πρόκειται για μια περιοχή που ζητά επιτακτικά ανάπτυξη και αυτό ακριβώς λαμβάνει, πρωτίστως μέσω της ενίσχυσης των κοινοτήτων, των υποδομών και της στέγασης, καθώς και μέσω ενός επιπλέον στοιχείου, της θωράκισης», δήλωσε.

Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα «λύσει το πρόβλημα με τα drones» που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στο βόρειο Ισραήλ, προσθέτοντας: «Θα αποκαταστήσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και την ευημερία στον Βορρά».