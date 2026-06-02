Σε έντονη πολιτική πίεση βρίσκεται ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο εσωτερικό του Ισραήλ, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τα σχέδια για επίθεση κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Η εξέλιξη προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους του Ισραηλινού πρωθυπουργού, οι οποίοι τον κατηγορούν ότι επέτρεψε στην Ουάσινγκτον να επηρεάσει κρίσιμες αποφάσεις εθνικής ασφάλειας.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς το Ισραήλ οδεύει προς εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν μέχρι τον Οκτώβριο, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο Νετανιάχου βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Η δήλωση Τραμπ που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία πλευρά εναντίον της άλλης.

Η δήλωση έγινε λίγες ώρες αφότου ο Νετανιάχου είχε διατάξει νέα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προκαλώντας και την αντίδραση του Ιράν, το οποίο προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο τις συνομιλίες της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αργότερα, η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε νέα κατάπαυση πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με αυτή, το Ισραήλ θα σταματήσει τα πλήγματα στη νότια Βηρυτό, ενώ η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

«Κυριαρχία υπό αμφισβήτηση» λένε οι αντίπαλοι του Νετανιάχου

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου αντέδρασαν έντονα, κατηγορώντας τον ότι συνεννοήθηκε με τον Τραμπ για ζητήματα που άπτονται της ισραηλινής ασφάλειας.

Ο Ναφτάλι Μπένετ, πρώην πρωθυπουργός και δεξιός πολιτικός με σκληρή γραμμή στα ζητήματα ασφαλείας, έγραψε στο X ότι πρόκειται για «μία κυβέρνηση που έχει χάσει τον έλεγχο της ισραηλινής κυριαρχίας».

Ο Μπένετ, όπως και ο κεντρώος Γιαΐρ Λαπίντ, έχουν ταχθεί υπέρ σκληρότερης στάσης και πλήγματων κατά της Χεζμπολάχ.

Ο Λαπίντ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε την κατάσταση «ένα κανονικό προτεκτοράτο», κατηγορώντας ουσιαστικά τον Νετανιάχου ότι επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να υπαγορεύουν τη στρατιωτική πολιτική του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου επιμένει: «Η στάση μας παραμένει αμετάβλητη»

Παρά τις αντιδράσεις, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η στάση του Ισραήλ στη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ δεν αλλάζει.

«Αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και στους πολίτες μας, το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό», ανέφερε σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση Τραμπ.

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, γεγονός που δείχνει ότι η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Παρέμβαση και από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι το Ισραήλ απέφυγε να εξαπολύσει πλήγματα στη Βηρυτό έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ.

Προειδοποίησε, όμως, ότι τυχόν νέες επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ θα οδηγήσουν σε πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της οργάνωσης.

Η δήλωση αυτή επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη συντονισμού με την Ουάσινγκτον και στην πίεση που δέχεται η ισραηλινή κυβέρνηση να εμφανιστεί αποφασιστική απέναντι στη Χεζμπολάχ.

«Ταπεινωτική απαίτηση» λέει ο Άιζενκοτ

Στις επικρίσεις προστέθηκε και ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων και επίσης υποψήφιος πρωθυπουργός.

Ο Άιζενκοτ χαρακτήρισε παράλογη την πίεση του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις, γράφοντας στο X: «Δεν υπήρξε ποτέ Ισραηλινός πρωθυπουργός που να αποδέχθηκε μια τόσο ταπεινωτική απαίτηση».

Ακόμη και ο εταίρος του Νετανιάχου στον κυβερνητικό συνασπισμό, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, υποστήριξε ότι το Ισραήλ πρέπει να πει στον Τραμπ «όχι».

Συνεχίζεται η σύγκρουση Ισραήλ – Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν να ανταλλάσσουν πυρά παρά την κατάπαυση πυρός που είχε επιτευχθεί στις 16 Απριλίου με αμερικανική μεσολάβηση.

Η πιο πρόσφατη σύγκρουση ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυρά στο ισραηλινό έδαφος, σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν.

Από τότε, το Ισραήλ έχει επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο, με στόχο, όπως αναφέρει, την εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ. Οι επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων και στον θάνατο άνω των 3.400, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, έχει εκτοξεύσει ρουκέτες και εκρηκτικά drones εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και πόλεων στο βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ αναφέρει ότι από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί 26 στρατιώτες και τέσσερις άμαχοι.

Κρίσιμη δοκιμασία για τον Νετανιάχου πριν από τις εκλογές

Οι αντιδράσεις στο Ισραήλ δείχνουν ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη στρατιωτική σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ, αλλά και το όριο της αμερικανικής επιρροής στις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης.

Η αγγλόφωνη Jerusalem Post σχολίασε ότι το Ισραήλ βρέθηκε σε «ταπεινωτική θέση», καθώς αναγκάστηκε να επιδιώξει αμερικανική υποστήριξη για να υπερασπιστεί τους πολίτες του.

Η υπόθεση εντείνει την πολιτική πίεση στον Νετανιάχου, ο οποίος καλείται να δείξει στο εσωτερικό ότι διατηρεί τον έλεγχο της ασφάλειας της χώρας, χωρίς όμως να διαρρήξει τη σχέση του Ισραήλ με τον στενότερο σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες.