Τον τρόμο στην Αθήνα σκόρπισε ένας άνδρας από το Σουδάν, καθώς αποπειράθηκε να βιάσει εργαζόμενη μέσα σε κατάστημα και στη συνέχεια κρατώντας μαχαίρι εισέβαλε σε πολυκλινική.

«Μπήκε προσποιούμενος τον πελάτη στο κατάστημα. Μου ζήτησε ένα ζευγάρι παπούτσια για να τον εξυπηρετήσω και, την ώρα που του είπα “καθίστε” και γύρισα την πλάτη μου, ένιωσα το σώμα του πίσω ακριβώς από το δικό μου. Άρχισα να φωνάζω. Βιάστηκα, άσχετα από την πράξη, μέσα στον χώρο μου», είπε το θύμα της απόπειρας βιασμού στο Star.

Οι φωνές της και τα αντανακλαστικά της την έσωσαν. Βγήκε έξω από το μαγαζί. Λίγο μετά ακολούθησε και ο δράστης. Στα πλάνα φαίνεται να κάνει χρήση ουσιών έξω από την επιχείρησή της, λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση. Πάνω του είχε αυτό το μαχαίρι. Για καλή της τύχη, ευτυχώς δεν το χρησιμοποίησε.

Η δράση του δεν σταμάτησε εκεί. Φεύγοντας από την οδό Μενάνδρου, που βρίσκεται ένα στενό πιο κάτω, έτρεξε και εισέβαλε σε πολυκλινική, κρατώντας ένα μαχαίρι. Ήταν αποφασισμένος να κάνει κακό. Στον πρώτο όροφο της πολυκλινικής τον ακινητοποίησαν και κάλεσαν την αστυνομία. Για μία ακόμη φορά διαπιστώνεται ότι είναι γνώριμος των Αρχών.

Ο άνδρας το 2021 έχει καταδίκη για απόπειρα βιασμού στην Καλαμάτα. Κινήθηκε με τον ίδιο τρόπο όπως στη Μενάνδρου. Αφέθηκε ελεύθερος με όρους.

Το 2024 φυλακίστηκε με ποινή τριών ετών για απόπειρα ληστείας, κλοπή και οπλοφορία. Τρεις μήνες μετά βγήκε ξανά. Το 2025 συνελήφθη ξανά για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στη χώρα βρίσκεται παράνομα, ενώ το άσυλό του έχει απορριφθεί. Παρά τις πράξεις του, κατέθεσε και προσφυγή. Αυτές τις ημέρες αναμενόταν η απόφαση.