Ο Σωκράτης Αλαφούζος εδώ και 10 χρόνια ζει στην Αμερική. Ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο Facebook, όπου μίλησε για αυτή την μεγάλη αλλαγή στη ζωή του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση αυτής της δεκαετίας, ο Σωκράτης Αλαφούζος έκανε έναν προσωπικό απολογισμό, αναφερόμενος στις δυσκολίες, στις αποφάσεις και στις νέες ευκαιρίες που του άνοιξε η ζωή στην Αμερική.

O Σωκράτης Αλαφούζος είπε: «Φέτος κλείνω δέκα χρόνια στην Αμερική. Δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι για εμένα, μία εύκολη απόφαση. Έφυγα από μία χώρα χρεωκοπημένη, που το να έχεις αξιοπρέπεια, ειδικά μετά από μία καριέρα πάνω από 25-30 χρόνια, ήταν δύσκολο. Αποφάσισα να βγω λίγο ξανά στο άγνωστο, να δοκιμαστώ. Φυσικά, το ταξίδι δεν ήταν από την αρχή ιδανικό ή εύκολο, όμως αυτά τα 10 χρόνια έχω καταφέρει πράγματα που δεν φανταζόμουν. Μεταξύ άλλων, αναγορεύτηκα presidential fellow στο Ελληνικό θέατρο στο “Chapman University”. Τα τελευταία τρία χρόνια συνέχισα μετά ως Λέκτορας και τα τελευταία τρία χρόνια διδάσκω στο “Dodge College of Film and Media Arts” που είναι το Νο4 κινηματογραφικό σχολείο της Αμερικής. Συμμετείχα σε δύο αμερικάνικες σειρές, σκηνοθέτησα δύο θεατρικές παραστάσεις, έκανα ένα ντοκιμαντέρ σχετικά πρόσφατα και ίσως το πιο σημαντικό άνοιξα τον δρόμο για την κόρη μου, η οποία θα αποφοιτήσει από το “University of California San Diego” και μάλιστα είμαι πολύ περήφανος που έγινε δεκτή και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκεί. Το μοιράζομαι αυτό γιατί το να βγεις στο άγνωστο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές απαραίτητο. Όταν βγεις στο άγνωστο δοκιμάζεις εμπειρίες, ανακαλύπτεις δυνάμεις και ταλέντα που ίσως δεν ήξερες ότι είχες και καταφέρνεις πράγματα που πιθανώς ξεπερνούν κάποιους στόχους. Αυτά τα ολίγα, βγείτε στο άγνωστο, δοκιμάστε, τολμήστε. Σας φιλώ».