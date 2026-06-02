Σε εξέλιξη βρίσκονται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης 2 Ιουνίου, έρευνες για τον εντοπισμό αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων και κατάφερε να διαφύγει, ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

«Ο δραπέτης εξέτιε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ κατά το παρελθόν είχε κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών από το αρμόδιο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο εξάμηνο, είχε λάβει τρεις τακτικές άδειες, τις οποίες τήρησε πλήρως, επιστρέφοντας εμπρόθεσμα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα όπου κρατούνταν για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του».

«Για το περιστατικό συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.