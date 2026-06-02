Μια απροσδόκητη τροπή, που αλλάζει άρδην τα δεδομένα, λαμβάνει η μάχη για τον διοικητικό έλεγχο της Μποταφόγκο. Ο Τζον Τέξτορ αποφάσισε να ανακατέψει την τράπουλα και, παρά την ομόφωνη απόρριψη της δικής του εισήγησης από το Συμβουλευτικό Συμβούλιο του συλλόγου, ξεκαθάρισε ότι θα χρησιμοποιήσει την απόλυτη διοικητική του ισχύ. Οπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Βραζιλίας, στόχος του είναι να στηρίξει την επενδυτική πρόταση που συνδέεται άμεσα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Κία Τζουραμπτσιάν.

Μιλώντας στο κανάλι «Gigante Glorioso», ο Αμερικανός μεγιστάνας θέλησε να αποκαταστήσει πλήρως την εικόνα του γνωστού μάνατζερ. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η αρνητική αντίληψη που επικρατεί στη Βραζιλία για τον Τζουραμπτσιάν, από την εποχή της παλαιότερης συνεργασίας του με την Κορίνθιανς, είναι πλέον εντελώς ξεπερασμένη. Ο Τέξτορ χαρακτήρισε τον Τζουραμπτσιάν ως έναν από τους πιο επιδραστικούς παράγοντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με άμεση πρόσβαση στα κορυφαία δίκτυα αθλητών και κεφαλαίων. Παράλληλα, ο Αμερικανός υπέδειξε τον Ιρανό ατζέντη ως τον συνδετικό κρίκο και βασικό εταίρο του Βαγγέλη Μαρινάκη, υπογραμμίζοντας ότι ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού διαθέτει βαθιά γνώση, τεχνογνωσία και ισχυρό έρεισμα στη βραζιλιάνικη αγορά.

Kia Joorabchian e Evangelos Marinakis são os apoiadores financeiros da proposta de Textor, como antecipou o canal do Anderson Motta.



Textor confirmou que sua proposta são de US$ 95 milhões pic.twitter.com/mffGeDqanv — Camisa7🔥 🌟 (@Camisa7Glorioso) June 2, 2026

Η πρόσφατη συνεδρίαση των περίπου 50 συμβούλων της Μποταφόγκο έδειξε αρχικά να ξεκαθαρίζει το τοπίο, με το Σώμα να δείχνει σαφή κατεύθυνση, καθώς εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση της GDA Luma, απορρίφθηκε η πρόταση της MasterCom Capital, λόγω απουσίας των απαραίτητων οικονομικών εγγυήσεων, ενώ καταψηφίστηκε η προσωπική πρόταση του ίδιου του Τέξτορ. Ωστόσο, ο Τζον Τέξτορ υπενθύμισε σε όλους ότι κατέχει το 90% των δικαιωμάτων ψήφου στη SAF, την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία του κλαμπ. Με τη δεδηλωμένη πρόθεσή του να προσπεράσει την απόφαση του Συμβουλίου και να υπερψηφίσει το πλάνο των Μαρινάκη – Τζουραμπτσιάν, το μέλλον της διοίκησης και η επόμενη μέρα της Μποταφόγκο παραμένουν ορθάνοιχτα.