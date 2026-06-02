Καθηλωτικό το φινάλε απόψε για την αγαπημένη σειρά «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Οι ήρωες οδηγούνται στα άκρα, μυστικά αποκαλύπτονται, λογαριασμοί κλείνουν και οι ζωές όλων αλλάζουν για πάντα, απόψε, στο συγκλονιστικά τελευταίο επεισόδιο. Ένταση, ανατροπές και δυνατές συναισθηματικές στιγμές. Ένα μεγάλο τηλεοπτικό φινάλε, όπου τίποτα δεν μένει ίδιο.

Μην χάσεις απόψε στις 23:30 το καθηλωτικό φινάλε στο επεισόδιο 60:

Έρχεται η ώρα για την Λένα, μετά από τόσο καιρό πόνου και δακρύων, να βρει την ηρεμία της και με τη βοήθεια του πιστού Ανδρέα να ατενίσει με αισιοδοξία το μέλλον. Η Αλεξάνδρα θα πρέπει αντίθετα να πληρώσει για ό,τι έχει προκαλέσει, για τις πράξεις της αλλά και τις δολοπλοκίες που είχαν τραγικές συνέπειες για τόσο κόσμο… Η Βούλα ανοίγει την πόρτα της και βλέπει μπροστά της τον Ορέση. Ο έρωτάς τους κατάφερε να ξεπεράσει τα ψέματα, τις ενοχές, το δύσκολο παρελθόν και οι δύο νέοι είναι έτοιμοι για μια καινούργια, όμορφη και φωτεινή σελίδα στη ζωή τους. Η ‘Αντζελα τους κοιτά συγκινημένη. Οι τρεις τους θα φύγουν μακριά από την Τρούμπα, μακριά απ’ ό,τι τους πλήγωσε. Μία ιστορία αγάπης κατάφερε να επιζήσει μέσα στην ομίχλη της Τρούμπας και να βγει στο φως. Και μία δυνατή φιλία μεταξύ των δύο κοριτσιών που θα κρατήσει μια ζωή… Τα γράμματα που άφησε ο Ορέστης στη μητέρα και την αδερφή του, τις συγκινούν βαθιά. Από την καρδιά τους οι ευχές για μία νέα σελίδα στην Αμερική μαζί με την αγαπημένη του Βούλα. Ο Σπύρος Γιάμαρης δέχεται συγχαρητήρια από την υπηρεσία του και παίρνει προαγωγή. Μοιράζεται τη χαρά του με την Γαλήνη μέχρι που τα γεγονότα τους προλαβαίνουν. Ο Ντίνος Βούλγαρης αφού προσπάθησε, μάταια, να επιβληθεί στην οικογένειά του, καταλαβαίνει ότι το παιχνίδι γι’ αυτόν είναι χαμένο και τότε γίνεται πολύ επικίνδυνος. Κι ενώ ο Καπετανάκος εγκαταλείπει το Porto Leone κι ο καπετάν- Μανώλης με την Φωφώ φεύγουν για την Σύρα, ο Αντρέας κι η Λένα παίρνουν μία γενναία κοινή απόφαση… Και στην Τρούμπα, άνθρωποι φεύγουν, άνθρωποι έρχονται, η πόρτα του cabaret κλείνει κι η ζωή συνεχίζεται…

Η Αλεξάνδρα φεύγει από τον Πειραιά παίρνοντας μαζί της το μωρό. Αλλά πριν το τέλος, μήπως όλα μπορούν να ανατραπούν;

Η Αλεξάνδρα χάνει όλο και περισσότερο τον έλεγχο. Και οι σκέψεις της γίνονται πιο σκοτεινές από ποτέ, όπως διαπιστώνει η Ματίνα που την επισκέπτεται στο κρατητήριο.

Ο Ηλίας παίρνει μια απόφαση που αλλάζει τα πάντα! Είναι αυτό το τέλος της οικογένειας Καπετανάκου όπως τη γνωρίζαμε;

Ο Ηλίας και ο Ανδρέας σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές του φινάλε. Υπάρχουν λόγια που λέγονται αργά;

Βούλα-Ορέστης: Ο έρωτάς τους νίκησε όλα τα εμπόδια. Μαζί για μια νέα αρχή!

