Στην Κόρινθο θα μεταβεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του Νίκου Ταγαρά. Ο θάνατος του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ηλικία 70 ετών έχει σκορπίσει βαθιά θλίψη στον πολιτικό κόσμο και στα μέλη της κυβέρνησης, καθώς επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα αγαπητό στέλεχος.
Ο Νίκος Ταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα ο εκλιπών έδινε με αξιοπρέπεια μια σκληρή και γενναία μάχη για τη ζωή του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.
Η πολιτική ηγεσία και οι οικείοι του θα του απευθύνουν το ύστατο χαίρε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
