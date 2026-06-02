Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επισήμως την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος δεν έκρυψε τη χαρά του στις πρώτες δηλώσεις του, τονίζοντας πως η ομάδα θα πρέπει να επιστρέψει στην κορυφή τη νέα σεζόν.

Εδώ και μήνες ήταν γνωστό ότι ο 33χρονος επιθετικός χαφ θα φορούσε ξανά τα ερυθρόλευκα και η επιβεβαίωση ήρθε με την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ, η οποία αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.

Ο «Φόρτου» φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ! Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!

Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου».

Στη συνέχεια ο Φορτούνης έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, λέγοντας: «Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένειά μου, σε όλα αυτά που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Παρακολουθούσα την ομάδα και είχα και επαφές με όλους και με τους παίκτες και με τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή τη στιγμή, οπότε ήταν μονόδρομος για μένα, γύρισα και είμαι πάλι εδώ.

Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα».