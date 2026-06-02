Την αποθέωση γνώρισε η εθνική Τουρκίας πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, όπου θα διεξαχθεί το Μουντιάλ 2026, με χιλιάδες κόσμου να βγαίνει στους δρόμους και ένα μεγάλο κονβόι να συνοδεύει την αποστολή μέχρι το αεροδρόμιο.

Η Τουρκία επιστρέφει σε Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά το 2002, όταν είχε πάρει την 3η θέση, με τον ενθουσιασμό να είναι διάχυτος στη χώρα και να γίνεται σαφές την ημέρα αναχώρησης της αποστολής.

Όπως αναφέρει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τουρκίας, η οποία ανέβασε και σχετικές φωτογραφίες στα social media, ένα μεγάλο κονβόι από οχήματα της τουρκικής αυτοβιομηχανίας Togg συνόδευσε την αποστολή μέχρι το αεροδρόμιο, ενώ χιλιάδες κόσμου είχε βγει στους δρόμους με σημαίες για να αποθεώσει τον Βιντσέντσο Μοντέλα και τους παίκτες του.

Η Τουρκία κληρώθηκε στον 4ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 και οι αντίπαλοί της θα είναι οι ΗΠΑ, η Παραγουάη και η Αυστραλία.