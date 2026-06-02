Λιγότερες από δέκα μέρες έχουν απομείνει για την έναρξη του Μουντιάλ 2026, διοργάνωση στην οποία το 1/4 των παικτών που θα συμμετέχουν δεν θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην οποία γεννήθηκε.

Οι καιροί έχουν αλλάξει, πολλοί σύλλογοι φροντίζουν ώστε οι παίκτες τους να έχουν και δεύτερο διαβατήριο και αυτό, τελικά, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει και τις εθνικές ομάδες. Και η επιβεβαίωση έρχεται με εμφατικό τρόπο στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τα αποτελέσματα έρευνας που έκανε ο Χάιμε Μάσιας, δημοσιογράφος από το Εκουαδόρ, δείχνουν ότι το 23,2% των παικτών που θα πάρουν μέρος στο Μουντιάλ 2026 δεν θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην οποία γεννήθηκε. Είναι συνολικά 289 οι ποδοσφαιριστές που σε άλλη χώρα γεννήθηκαν και άλλη εκπροσωπούν πλέον, με το ποσοστό να ανεβαίνει σε σχέση με το Μουντιάλ 2022, όταν ήταν στο 16,5%.

Η εθνική ομάδα που το έχει… τερματίσει είναι αυτή του Κουρασάο καθώς από τους 26 παίκτες της αποστολής οι 25 γεννήθηκαν στην Ολλανδία και μόνο ένας, ο Ταχίτ Τσονγκ, γεννήθηκε στο Κουαρασάο. Από την άλλη πλευρά, οι μοναδικές χώρες που έχουν στις αποστολές τους μόνο παίκτες που έχουν γεννηθεί εντός των συνόρων τους, είναι οι Κολομβία, Παναμάς, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Σουηδία, Αυστρία, Τσεχία.

Μόνο οι 8 από τις 48 δηλαδή, καθώς οι υπόλοιπες 40 έχουν τουλάχιστον έναν παίκτη που γεννήθηκε σε άλλη χώρα.