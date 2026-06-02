Προς αρχειοθέτηση φαίνεται να οδηγείται η υπόθεση που σχετίζεται με τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορούσε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έπειτα από την έρευνα που διενήργησε, έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και εισηγείται την αρχειοθέτησή της. Ωστόσο, η τελική κρίση για το αν η δικογραφία θα τεθεί οριστικά στο αρχείο ανήκει στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της προκαταρκτικής εξέτασης, η Εισαγγελία Πρωτοδικών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων από τους δύο βουλευτές. Ειδικότερα, δεν διαπιστώθηκαν στοιχεία που να στοιχειοθετούν το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, το οποίο βρισκόταν στο επίκεντρο της έρευνας.

Για τον λόγο αυτό, η εισαγγελική πρόταση αφορά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης τόσο για τον βουλευτή Λέσβου Χαράλαμπο Αθανασίου όσο και για τον βουλευτή Σερρών Τάσο Χατζηβασιλείου. Παράλληλα, η ίδια κρίση αφορά και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, ο οποίος φερόταν ως φυσικός αυτουργός της φερόμενης παράβασης καθήκοντος.

Μετά την άρση της βουλευτικής ασυλίας τους από τη Βουλή, οι δύο βουλευτές κλήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και κατέθεσαν έγγραφες εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας. Η υπόθεση εξετάστηκε από τις ελληνικές εισαγγελικές αρχές, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατά τις εξηγήσεις τους, αμφότεροι αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε παρενέβησαν για να εξυπηρετήσουν αιτήματα παραγωγών ή ψηφοφόρων τους με σκοπό την καταβολή ευρωπαϊκών ενισχύσεων, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου έχει υποστηρίξει δημοσίως ότι η παρέμβασή του αφορούσε αποκλειστικά την περίπτωση μίας αγρότισσας, η οποία είχε λάβει μειωμένη μοριοδότηση εξαιτίας λάθους που έγινε κατά τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, καθώς είχε καταχωριστεί σε εσφαλμένη κατηγορία του προγράμματος.

«Η διόρθωση δεν κατέστη δυνατόν να γίνει, διότι στο μεταξύ είχε κλείσει το σχετικό πρόγραμμα. Δεν ζήτησα από τον πρόεδρο να προβεί σε παράνομη πράξη αλλά να αποκατασταθεί μια αδικία. Συνεπώς, διερωτώμαι ποια παράβαση έκανε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ποια είναι η ηθική μου αυτουργία, σε μια ανύπαρκτη παράβαση», έχει δηλώσει ο κ. Αθανασίου.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει επισημάνει ακόμη ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένη επικοινωνία ανάλογου περιεχομένου, σημειώνοντας:

«Και δηλώνω κατηγορηματικά, ότι αυτό θα συνεχίσω να κάνω και αύριο και μεθαύριο και συνεχώς, όσο υπηρετώ, με υπευθυνότητα και συνέπεια, αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του, όταν απαιτείται να διορθώνονται λάθη από αβλεψίες ή αμέλειες αρμοδίων οργάνων».