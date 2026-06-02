Εφιαλτική νύχτα πέρασε η ουκρανική πρωτεύουσα μετά από μαζική ρωσική επίθεση, η οποία άφησε πίσω της τουλάχιστον 18 νεκρούς αμάχους, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των αρχών του Κιέβου.



Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η αεροπορική επιδρομή είχε ως αποκλειστικό στόχο τη στρατιωτική υποδομή της Ουκρανίας. Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έπληξε με ακρίβεια δέκα εργοστάσια παραγωγής όπλων, ανάμεσα στα οποία και μονάδες κατασκευής επιθετικών drones, καθώς και τρία κέντρα στρατολόγησης των ουκρανικών δυνάμεων.

Στην ίδια ανακοίνωση, υπογραμμίζεται ότι η μαζική επίθεση ήταν απάντηση για την ουκρανική επίθεση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε φοιτητική εστία στο υπό τον έλεγχο της Ρωσίας Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία στην οποία σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι και τραυματίσθηκαν επιπλέον 42 «όπως και για άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις σε αστικές υποδομές».



Η Ουκρανία αρνείται ότι στοχοποίησε την φοιτητική εστία και ανέφερε ότι στοχοποίησε ένα κέντρο στρατιωτικής διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.