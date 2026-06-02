Θλίψη στον ακαδημαϊκό και πολιτικό κόσμο προκαλεί η είδηση του θανάτου της Ελένης Πορτάλιου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Η εκλιπούσα άφησε το δικό της αποτύπωμα τόσο στον χώρο της αρχιτεκτονικής και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όσο και στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Η Ελένη Πορτάλιου υπηρέτησε ως καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, ενώ σε νεαρή ηλικία ανέλαβε την προεδρία του ΣΑΔΑΣ (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων), διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στον κλάδο των αρχιτεκτόνων.

Παράλληλα, ανέπτυξε έντονη πολιτική δραστηριότητα στον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς. Κατά τη διάρκεια της πορείας της συμμετείχε στο ΚΚΕ Εσωτερικού και στην ΑΚΟΑ, ενώ αργότερα εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ.

Είχε επίσης παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς διετέλεσε δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων την περίοδο 2010–2014, εκπροσωπώντας την παράταξη «Ανοιχτή Πόλη».

Για την απώλειά της εξέδωσαν συλλυπητήρια μηνύματα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25, τα οποία αναφέρθηκαν με θερμά λόγια στην πολιτική, κοινωνική και δημόσια προσφορά της Ελένης Πορτάλιου, αποτίοντας φόρο τιμής στη διαδρομή και τη δράση της.