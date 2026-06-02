Ο Μεχμέτ Οζ, πρώην τηλεοπτικός γιατρός και πλέον επικεφαλής των ομοσπονδιακών προγραμμάτων ασφάλισης υγείας, επαίνεσε την Τρίτη την «εντυπωσιακή» κατάσταση της υγείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας παράλληλα τις αμφιβολίες που έχουν διατυπωθεί λόγω των συχνών ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβάλλεται, πιο συχνών σε σχέση με τους προκατόχους του.

Ο πρόεδρος είναι «πολύ σχολαστικός», δήλωσε ο χειρουργός και πρώην τηλεοπτικός αστέρας, όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου γιατί ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος επισκέπτεται τόσο τακτικά τους γιατρούς.

Ο Τραμπ έχει υποβληθεί σε τρεις ιατρικές εξετάσεις αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025. Είχε προηγηθεί άλλη μία το 2024, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του.

Ο προκάτοχός του, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, εξεταζόταν μία φορά τον χρόνο.

Η τελευταία ιατρική έκθεση για την υγεία του, που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, λέει ότι είναι «σε εξαιρετική κατάσταση» αλλά συστήνει να χάσει βάρος.

Τα αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος «είναι εντυπωσιακά», είτε πρόκειται για τη χοληστερίνη, είτε για την πίεση του προέδρου, είπε ο Μεχμέτ Οζ. «Αυτό το επίπεδο ενέργειας και αυτή η διανοητική οξύτητα δεν έρχονται από το πουθενά. Χρειάζεται ένας υποδοχέας για αυτό και ο πρόεδρος έχει τη μοναδική ικανότητα να επιδεικνύει αξιοσημείωτη δύναμη κάθε ώρα της ημέρας ή της νύχτας», συνέχισε.

Όσον αφορά τις συχνές επισκέψεις στον γιατρό, ο Μεχμέτ Οζ τις απέδωσε στο γεγονός ότι στον Τραμπ «αρέσουν τα αποτελέσματα» των εξετάσεων και θέλει να διασφαλίσει ότι «όλα πάνε καλά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα κλείσει τα 80 του χρόνια στις 14 Ιουνίου.

Στο δεξί του χέρι εμφανίζει ένα επίμονο αιμάτωμα, που το καλύπτει με μακιγιάζ. Ο Λευκός Οίκος το αποδίδει στις «συχνές χειραψίες» και τη λήψη ασπιρίνης για προληπτικούς λόγους. Πρόσφατα αποκάλυψε επίσης ότι ο Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια συχνή, καλοήθη πάθηση.

Ο πρόεδρος έχει μειώσει τον ρυθμό των ταξιδιών του εντός των ΗΠΑ, σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του και τους τελευταίους μήνες εμφανίζεται λιγότερο συχνά δημοσίως, σε σύγκριση με πέρυσι. Διατηρεί ωστόσο ένα αρκετά έντονο πρόγραμμα ταξιδιών στο εξωτερικό και απαντά στους δημοσιογράφους πολύ συχνότερα απ’ ό,τι ο Δημοκρατικός προκάτοχός του.