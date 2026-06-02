Μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κένι Νταλγκλίς μοιράστηκε τα νέα για τη διάγνωσή του με καρκίνο, ακολουθώντας τη δύσκολη αποκάλυψη που είχε κάνει πρόσφατα και ο Κέβιν Κίγκαν. Ο 75χρονος θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου εξήγησε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες θεραπείες.

Αν και η αρχική του πρόθεση ήταν να κρατήσει την κατάσταση της υγείας του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο ίδιος σχολίασε με δόση αυτοσαρκασμού πως οι περιορισμένες τεχνολογικές του γνώσεις τον ανάγκασαν να το δημοσιοποιήσει. Παράλληλα, ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα του ίδιου και των οικείων του, ενώ εξέφρασε την βαθιά του ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό προσωπικό για την εξαιρετική και διακριτική φροντίδα που του παρέχει.

Η Λίβερπουλ αντέδρασε άμεσα, δηλώνοντας την αμέριστη συμπαράσταση και την αγάπη ολόκληρου του συλλόγου προς τον άνθρωπο που την οδήγησε στην κατάκτηση τριών Champions League και δώδεκα πρωταθλημάτων Αγγλίας, ενισχύοντας παράλληλα το αίτημά του για προστασία της ιδιωτικής του ζωής.