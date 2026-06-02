Στη φυλακή οδηγείται ο ένας από τους τρεις κατηγορούμενους για την ένοπλη εισβολή σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια, που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό υπαλλήλου.

Πρόκειται για έναν 30χρονο Έλληνα, ο οποίος μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Την ίδια ώρα, οι δύο συγκατηγορούμενοί του, με καταγωγή από την Αλβανία, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι περιοριστικοί όροι για τους δύο συγκατηγορούμενους

Στους δύο κατηγορούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και υποχρέωση εμφάνισης τρεις φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας για την ένοπλη επίθεση που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή των Πατησίων.

Πώς έγινε η επίθεση στο κατάστημα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμη ένα πρόσωπο, φέρονται να εισέβαλαν ένοπλοι σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, άνοιξαν πυρ σε βάρος υπαλλήλου, τραυματίζοντάς τον στα πόδια.

Μετά το περιστατικό, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, με την Αστυνομία να εξαπολύει καταδίωξη. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τους τρεις κατηγορούμενους στον Κηφισό, ενώ ο τέταρτος εμπλεκόμενος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Τι ισχυρίστηκε ο 30χρονος στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο υπάλληλος δεν τραυματίστηκε από δικά του πυρά, αλλά από τον δράστη που παραμένει ασύλληπτος.

Παρά τον ισχυρισμό του, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό του τέταρτου προσώπου που φέρεται να συμμετείχε στην ένοπλη εισβολή.

Η υπόθεση παραμένει στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς εξετάζεται ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στην επίθεση, την καταδίωξη και τον τραυματισμό του υπαλλήλου.