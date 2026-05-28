Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στην ένοπλη επίθεση στα Πατήσια, μετά την απαγγελία κατηγοριών από τον εισαγγελέα. Οι δράστες, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν στον Κηφισό έπειτα από αστυνομική καταδίωξη, αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα.

Το κατηγορητήριο αφορά σε τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα και ειδικότερα: απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού, παράνομη οπλοφορία, διακεκριμένη οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Διώκονται επίσης για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Η δικαστική εξέλιξη αφορά τη χθεσινή ένοπλη εισβολή σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια. Οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον του ιδιοκτήτη και διέφυγαν με όχημα.

Ακολούθησε καταδίωξη από την Αστυνομία, η οποία κατέληξε στον Κηφισό όπου και συνελήφθησαν, πριν οδηγηθούν στον ανακριτή για την προθεσμία.