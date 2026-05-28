Ένα βίντεο – ντοκουμέντο που δείχνει τους άνδρες με τα μαύρα να φτάνουν στο κατάστημα που έπεσαν οι πυροβολισμοί στα Πατήσια έφερε στο «φως» το ERTnews. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ο ένας εκ των τεσσάρων εμπλεκόμενων είναι γνωστός στις Αρχές ενώ ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολυθεί για το άτομο που διέφυγε.

Το σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα Πατήσια σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 27/5 και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός καταστηματάρχη και την κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που οδήγησε σε καταδίωξη και συλλήψεις στον Κηφισό.

Δείτε τη στιγμή που οι άνδρες με τα μαύρα φτάνουν στο κατάστημα κινητών στα Πατήσια

Ο ιδιοκτήτης καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πατησίων δέχτηκε επίθεση με όπλο μέσα στο μαγαζί του, όταν άνδρας εισήλθε στον χώρο και τον πυροβόλησε δύο φορές στους μηρούς.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο μαύρος που ήταν ντυμένος στα μαύρα διέφυγε από το σημείο και επιβιβάστηκε σε γκρι SUV, στο οποίο τον περίμεναν συνεργοί του.

Το κατάστημα στα Πατήσια

Η κινηματογραφική καταδίωξη και οι συλλήψεις

Ακολούθησε μια καταδίωξη βγαλμένη από ταινία και οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν να πιάσουν τους τρεις από τους τέσσερις εμπλεκόμενους.

Η καταδίωξη έγινε έως τη λεωφόρο Κηφισού και το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μετά από σύγκρουση με τρία άλλα οχήματα, στη συμβολή με την οδό Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενώ άλλοι δύο συνεργοί κατάφεραν αρχικά να διαφύγουν πεζή. Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον έναν από τους δύο, ενώ ο τέταρτος της ομάδας παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να είχε απασχολήσει τις αρχές από το 2022, μετά από εμπλοκή του σε αιματηρό καβγά στη Νέα Ερυθραία.

Το θύμα, το οποίο είναι πακιστανικής υπηκοότητας, τραυματίστηκε σοβαρά στους μηρούς. Οι Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τοποθέτησαν τουρνικέ για να περιοριστεί η αιμορραγία, μέχρι να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.