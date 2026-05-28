Στο πένθος έχουν βυθιστεί οι Σέρρες για τον 10χρονο που βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι. Τα ερωτήματα είναι πολλά και οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να πάρουν απαντήσεις.

Το άψυχο σώμα του παιδιού ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική περίπου το μεσημέρι της Τετάρτης 27/5.

Ο 10χρονος έπαιζε στον οικισμό που βρίσκεται κοντά όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι.

Η εξαφάνισή του έγινε αντιληπτή νωρίς το μεσημέρι, όταν η μητέρα του ανησύχησε επειδή είχαν χαθεί τα ίχνη του και απευθύνθηκε στις Αρχές για βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του καναλιού εντοπίστηκε καλώδιο ρεύματος, το οποίο πιθανότατα ήταν γυμνό και διερευνητικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να εξακριβωθεί αν ο θάνατος προήλθε από ηλεκτροπληξία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού για παραμέληση της εποπτείας του.

Επίσης, έχει συνελήφθη μια γυναίκα που κατοικούσε δίπλα στο κανάλι και έκλεβε ρεύμα, με τις Αρχές να διερευνούν τη σύνδεση της κλοπής με το θανατηφόρο ατύχημα.

Όπως επεσήμανε το πρωί της Πέμπτης 28/5 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, και αν διαπιστωθεί εμπλοκή του ρεύματος, θα υπάρξουν νέες κατηγορίες και διώξεις.