Ανατροπή στη δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών προκαλεί η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ονόματα όσων έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ δεν θα δημοσιοποιηθούν στις 30 Ιουνίου 2026, όπως είχε προγραμματιστεί, με τη διαδικασία να μετατίθεται για το επόμενο έτος.

Η αναβολή συνδέεται με την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του Ιουνίου και αφορά χρέη που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι μεγαλοοφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τη νέα ευκαιρία που τους δίνεται για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.

Η νέα ρύθμιση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και όσοι δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους θα δουν το όνομά τους να βγαίνει στο φως της δημοσιότητας.

Ποιοι οφειλέτες μπαίνουν στη λίστα

Σημειώνεται ότι οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της είναι κοινές για όσους χρωστούν σε Εφορία, Τελωνεία και ΕΦΚΑ και αναγράφουν το σύνολο των οφειλών κάθε φορολογούμενου.

Στις λίστες περιλαμβάνονται φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι που έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και τη φορολογική διοίκηση άνω των 150.000 ευρώ ο καθένας, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων.

Η μία λίστα θα περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα και η άλλη τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για χιλιάδες οφειλέτες, οι οποίοι, παρά τις οχλήσεις και τις προειδοποιήσεις από την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν εξόφλησαν ή δεν ρύθμισαν τα χρέη τους.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025 για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, στο φως της δημοσιότητας θα βρεθούν:

Φυσικά πρόσωπα που έχουν:

βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS/EISPRAXIS) και Τελωνείων (ICISnet),

βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τον e-ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Νομικά πρόσωπα και οντότητες με:

βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ανά νομικό πρόσωπο ή οντότητα που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS/EISPRAXIS) και Τελωνείων (ICISnet),

βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τον e-ΕΦΚΑ ανά νομικό πρόσωπο ή οντότητα που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Για τα φυσικά πρόσωπα, η λίστα θα αναγράφει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, το επώνυμο, το όνομα, το όνομα πατέρα, τη βασική οφειλή και τα συνεισπραττόμενα ποσά προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, καθώς και το μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η επωνυμία, η διεύθυνση έδρας, η βασική οφειλή και τα συνεισπραττόμενα ποσά προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και ΕΦΚΑ, το μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις.