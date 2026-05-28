

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας νοσηλεύεται μια 15χρονη, η οποία τραυματίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 27/5 όταν παρασύρθηκε από διανομέα στο Κερατσίνι.

Το τροχαίο ατύχημα με θύμα την ανήλικη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, επί της οδού Σαλαμίνος, όταν ο διανομέας, που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στο κέντρο του Κερατσινίου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο άνδρας την παρέσυρε την ώρα που διέσχιζε πεζή τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση η 15χρονη έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ τραυματίστηκε και ο αναβάτης της μηχανής. Και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Όπως μεταδίδει το ERTNews οι τραυματισμοί τους είναι ελαφριοί, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.