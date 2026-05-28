Η Τζένιφερ Λόπεζ επέστρεψε στο κόκκινο χαλί με αφορμή τη νέα της ρομαντική κομεντί.

Την Τρίτη 26 Μαΐου, η 56χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Netflix, «Office Romance», κλέβοντας τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ επέλεξε ένα μαύρο στράπλες φόρεμα του οίκου Versace από το 2004. Το vintage σύνολο ολοκληρωνόταν με εντυπωσιακή φούστα και μακριά ουρά, δίνοντας έναν ιδιαίτερα θεατρικό χαρακτήρα στην εμφάνισή της.

Τα μελί ξανθά μαλλιά της ήταν ίσια και sleek, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε smoky και μπρονζέ αποχρώσεις. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σταρ μοιράστηκε στιγμιότυπα από την πρεμιέρα της.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Τζένιφερ Λόπεζ είχε μιλήσει στο περιοδικό People για τη συνεργασία της με τον Μπρετ Γκόλντσταϊν, συμπρωταγωνιστή της στο «Office Romance».

«Είχαμε εξαρχής πολύ καλή χημεία. Και αυτή μεγάλωσε όσο γυρίζαμε την ταινία», ανέφερε η Τζένιφερ Λόπεζ. Η ίδια παραδέχτηκε μάλιστα πως ο Μπρετ Γκόλντσταϊν ήταν διαφορετικός από αυτό που περίμενε. «Περίμενα έναν πιο σκληρό τύπο, αλλά γνώρισα έναν ευγενικό, τρυφερό και πολύ έξυπνο άνθρωπο, που είναι πραγματικά γοητευτικός. Αυτό ήταν έκπληξη για μένα», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ταινία «Office Romance», η Τζένιφερ υποδύεται την Τζάκι Κρουζ, τη διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας, η οποία ερωτεύεται τον νέο υπάλληλό της, τον οποίο ενσαρκώνει ο Μπρετ Γκόλντσταϊν. Η μυστική τους σχέση εξελίσσεται, μέχρι τη στιγμή που οι δυο τους αποφασίζουν να σταματήσουν να ακολουθούν τους κανόνες και να ακούσουν την καρδιά τους.

Μάλιστα, η Τζένιφερ Λόπεζ παραδέχτηκε πως με τον ηθοποιό Μπρετ Γκόλντσταϊν είχε το καλύτερο φιλί της καριέρας της. «Μου είπε ότι ήταν καλύτερο από το να κερδίσω ένα βραβείο Emmy», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας: