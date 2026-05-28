Το μοντέλο εργασίας που κυριαρχούσε για δεκαετίες φαίνεται πως αλλάζει οριστικά. Η εποχή κατά την οποία η φυσική παρουσία στο γραφείο θεωρούνταν αυτονόητη υποχωρεί, καθώς όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την ευελιξία όχι ως «μπόνους», αλλά ως βασική προϋπόθεση για να επιλέξουν ή να παραμείνουν σε μια θέση εργασίας.

Τα στοιχεία νέας έρευνας του kariera.gr μέσω LinkedIn Polls αποτυπώνουν μια αγορά εργασίας που μετασχηματίζεται γρήγορα. Παράλληλα, αναδεικνύουν μια νέα γενιά επαγγελματιών που δίνει διαφορετική αξία στον χρόνο, στην καθημερινότητα και στην ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή.

Η μεγαλύτερη «κόντρα» φαίνεται πως αφορά πλέον την επιστροφή στο γραφείο με πλήρη φυσική παρουσία. Για πολλές επιχειρήσεις, η τηλεργασία αποτέλεσε μια προσωρινή λύση κατά την περίοδο της πανδημίας. Για τους εργαζόμενους, όμως, εξελίχθηκε σε μια νέα πραγματικότητα που δύσκολα εγκαταλείπεται.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 33% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι βλέπει αρνητικά την προοπτική επιστροφής 100% στο γραφείο. Την ίδια στιγμή, το 28% αναφέρει πως θα ξεκινούσε άμεσα αναζήτηση νέας εργασίας, εάν ο εργοδότης επέβαλλε πλήρη δια ζώσης παρουσία.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ίσως ότι μόλις το 15% εμφανίζεται θετικό σε μια τέτοια αλλαγή, και αυτό μόνο υπό προϋποθέσεις και με σαφή αιτιολόγηση από την πλευρά της διοίκησης.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η παραδοσιακή κουλτούρα του «όλοι καθημερινά στο γραφείο» έχει αρχίσει να φθείρεται σημαντικά. Οι εργαζόμενοι φαίνεται πως αξιολογούν πλέον διαφορετικά την παραγωγικότητα και δεν τη συνδέουν απαραίτητα με τη φυσική παρουσία.

Το υβριδικό μοντέλο εργασίας αναδεικνύεται ξεκάθαρα ως η κυρίαρχη επιλογή. Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι, ποσοστό 45%, θεωρούν ότι αποδίδουν καλύτερα όταν συνδυάζουν εργασία από το σπίτι και φυσική παρουσία στο γραφείο.

Αντίθετα, μόνο το 17% πιστεύει ότι η παραγωγικότητα εξαρτάται αποκλειστικά από τη συνεχή παρουσία στον επαγγελματικό χώρο.

Η αλλαγή αυτή επηρεάζει πλέον άμεσα και τις αποφάσεις καριέρας. Η ευελιξία φαίνεται να αποκτά αξία σχεδόν αντίστοιχη με τον μισθό, κάτι που πριν από λίγα χρόνια δύσκολα θα θεωρούνταν πιθανό.