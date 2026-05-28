Τις πρώτες πρωινές ώρες, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση για άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από περιοχές γύρω από τουλάχιστον τέσσερα κτίρια στην πόλη της Τύρου και ακόμη τέσσερα στα περίχωρά της, αναφέροντας ότι προτίθεται να προχωρήσει σε αεροπορικά πλήγματα κατά θέσεων της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία συνδέεται με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι τυπικά βρίσκεται σε ισχύ κατάπαυση του πυρός από τις 17 Απριλίου.

«Κατεπείγουσα προειδοποίηση υπόψη των κατοίκων του Λιβάνου, ιδιαίτερα των κατοίκων της Τύρου (…) για την ασφάλειά σας, πρέπει να απομακρυνθείτε εσπευσμένα και να κατευθυνθείτε (προς περιοχές οι οποίες βρίσκονται) βόρεια από τον ποταμό Ζαχράνι», ανέφερε μέσω X ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان صور



🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



🔸ندعو سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من… pic.twitter.com/tYBF7K0hyc — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 28, 2026

Η Χεζμπολάχ αναφέρει δεκάδες επιχειρήσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων

Η Χεζμπολάχ γνωστοποίησε ότι την Τετάρτη προχώρησε σε 37 επιχειρήσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης.

Όπως υποστηρίζει, οι επιθέσεις είχαν ως στόχο ισραηλινές στρατιωτικές μονάδες, οχήματα και εξοπλισμό σε διάφορα σημεία της περιοχής, με βασικές εστίες δράσης τις Ζαουτάρ αλ-Σαρκιγιά και Ονταΐσεχ, αλλά και θέσεις κοντά στη Νακούρα, το Ντέμπελ και το Ραμπ ελ-Θαλαθίνε.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι σημειώθηκαν μάχες εκ του συστάδην στη Ζαουτάρ αλ-Σαρκιγιά, καθώς και πλήγματα σε άρματα μάχης τύπου Merkava και σε μονάδες του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Iron Dome. Παράλληλα, γίνεται λόγος για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ισραηλινές θέσεις στην περιοχή της Γαλιλαίας.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα από στρατιωτικές πηγές, ενώ η κατάσταση κατά μήκος των συνόρων Λιβάνου και Ισραήλ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη.