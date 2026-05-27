Νέα ένταση καταγράφεται στα σύνορα Ισραήλ–Λιβάνου, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βλήμα που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο έπεσε σε ανοιχτή περιοχή στο Ισραήλ, εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, σειρήνες ήχησαν σε αρκετές περιοχές του βόρειου Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί από το περιστατικό. Το νέο αυτό επεισόδιο έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές την προηγούμενη ημέρα, ενώ ακόμα 40 τραυματίστηκαν. Πρόκειται για μία από τις πιο αιματηρές ημέρες από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ τον προηγούμενο μήνα.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ανάμεσα στους νεκρούς και τους τραυματίες βρίσκονται γυναίκες και παιδιά, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι πραγματοποίησε «σειρά σφαγών» σε πολλές τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει ότι «συνεχίζει να πλήττει τρομοκράτες και υποδομές της Χεζμπολάχ» στην περιοχή.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης ότι στρατιώτες τους «εξουδετέρωσαν τρομοκράτες της Χεζμπολάχ που συμμετείχαν στην προώθηση επιθέσεων κατά στρατιωτών του IDF». Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις του έχουν επεκταθεί πέρα από τις περιοχές που είχαν προηγουμένως καταλάβει στον Λίβανο.

Στη Γάζα, η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι ο επικεφαλής της ένοπλης στρατιωτικής της πτέρυγας σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα. Ο Μοχάμεντ Οντέχ, ηγέτης των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ, ήταν επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν ένοπλοι της Χαμάς επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας περίπου 250 ομήρους.

Ο Μοχάμεντ Οντέχ είχε οριστεί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ως διάδοχος του Ιζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ, ο οποίος είχε επίσης σκοτωθεί σε παρόμοιο ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που βρίσκεται πλέον στην 89η ημέρα έντασης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν έχει αποκατασταθεί εν μέρει, με τον αντιπρόεδρο της χώρας να δηλώνει ότι η κυβέρνηση ήρε το μπλακ άουτ. Η πρόσβαση στο ίντερνετ είχε διακοπεί την ημέρα της πρώτης αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου και έκτοτε ήταν διαθέσιμη μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια τεχνικής δυσλειτουργίας τον Μάρτιο.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι συζητήσεις για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει στο στάδιο των τελικών λεπτομερειών, ενώ Ιρανός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν «καταλήξει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πιθανό σχέδιο ειρήνης περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού και την παύση των συγκρούσεων για 60 ημέρες. Ωστόσο, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν αναμένεται να αποτελέσει μέρος της αρχικής συμφωνίας και θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστών διαπραγματεύσεων αργότερα.