Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε 77χρονη με καταγωγή από τη Σερβία στη θαλάσσια περιοχή της Χανιώτης Χαλκιδικής στον δήμο Κασσάνδρας.

Όπως επισημαίνει το ERTnews η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών που ενημερώθηκε για το συμβάν τις πρωινές ώρες σήμερα, η 77χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.