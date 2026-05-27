Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης που έχουν καταγραφεί ποτέ για την εποχή, με τις θερμοκρασίες να καταρρίπτουν ιστορικά ρεκόρ ήδη από την άνοιξη και τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι η κλιματική κρίση μετατρέπει τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε νέα κανονικότητα.

Από το Παρίσι και το Λονδίνο μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, ο καύσωνας σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στην υγεία, τις υποδομές και την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη, ενώ η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία χαρακτήρισε τη ζέστη «ανησυχητική ακόμα κι αν ήμασταν στα μέσα του καλοκαιριού». Η καθηγήτρια κλιματικής επιστήμης στο Imperial College London, Φρίντερικε Όττο, έκανε λόγο για «σοβαρές» συνθήκες, ενώ ο διευθυντής του Icarus Climate Research Centre, Πίτερ Θορν, χαρακτήρισε την κατάσταση «αδιανόητα ακραία».

Η Γαλλία βιώνει επίσης έναν πρωτοφανή καύσωνα για την εποχή, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, με εκατοντάδες θερμοκρασιακά ρεκόρ να έχουν ήδη καταρριφθεί. Τουρίστες που επισκέπτονται το Παρίσι δηλώνουν αιφνιδιασμένοι από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ένας επισκέπτης από την Αυστραλία ανέφερε ότι επέλεξε να ταξιδέψει τον Μάιο, ώστε να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, εκτιμώντας πως εκείνη την περίοδο ο καιρός θα ήταν πιο ήπιος.

Αντίστοιχα, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον Μάιο σημειώθηκαν στην Ιρλανδία, ενώ ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και σε Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ελβετία.

Θερμοπληξίες από το κύμα ζέστης

Από τις απότομα υψηλές θερμοκρασίες επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία.

Η αναπληρώτρια υπουργός Ενέργειας της Γαλλίας, Μοντ Μπρεγκιόν, δήλωσε την Τρίτη ότι πέντε άνθρωποι πνίγηκαν σε λίμνες, ποτάμια ή κοντά σε παραλίες, την ώρα που η χώρα αντιμετώπιζε το έντονο κύμα ζέστης το Σαββατοκύριακο, ενώ ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί άμεση σύνδεση με τον καύσωνα, εκτιμάται ότι οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να συνέβαλαν στις συνθήκες και στη μειωμένη αντοχή των ανθρώπων μέσα στο νερό ή σε εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τον καιρό, καθώς ένας 53χρονος δρομέας υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε κατά τη διάρκεια αγώνα στο Παρίσι την Κυριακή, ενώ μια γυναίκα πέθανε από θερμοπληξία σε άλλη αθλητική διοργάνωση στη Λυών, όπως μεταδίδει ο Independent.

«Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει δραματικά τέτοια φαινόμενα»

Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο σε έναν «θερμικό θόλο», δηλαδή ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων που εγκλωβίζει τον θερμό αέρα πάνω από την Ευρώπη. Ωστόσο, τονίζουν ότι «η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, που συνδέεται κυρίως με την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενισχύει δραματικά τέτοια φαινόμενα».

Ο κλιματολόγος, Κριστόφ Κασού, δήλωσε χθες στη Le Monde ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο με πιθανότητα εμφάνισης «μία φορά στα χίλια χρόνια» για τον μήνα Μάιο.

Από την πλευρά του, ο ερευνητής κλίματος, Ρομπέρ Βοτάρ, τόνισε ότι η παράταση της περιόδου καυσώνων αποτελεί πλέον σαφή συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. «Στο μέλλον θα βλέπουμε τέτοια κύματα ζέστης ακόμα και τον Απρίλιο ή τον Οκτώβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι καύσωνες θα γίνουν πιο συχνοί τις επόμενες δεκαετίες»

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία κλίματος Copernicus Climate Change Service, η Ευρώπη θερμαίνεται κατά περίπου 0,56 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία τα τελευταία 30 χρόνια – ποσοστό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.

Όπως εξηγεί ο επικεφαλής έρευνας κλιματικών επιπτώσεων της βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Ρίτσαρντ Μπετς, κάθε νέο κύμα καύσωνα εκδηλώνεται πλέον πάνω σε ένα ήδη θερμότερο κλίμα, γεγονός που κάνει τα ακραία φαινόμενα ακόμα πιο έντονα.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι, σε ένα σταθερό κλίμα, τα νέα ρεκόρ θα έπρεπε να εμφανίζονται ολοένα και πιο σπάνια και με μικρές διαφορές. Όμως σήμερα, όταν εκδηλώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ο θερμικός θόλος, οι αποκλίσεις είναι τεράστιες. Ο καθηγητής Έριχ Φίσερ από το ETH Zurich εξηγεί ότι, σε αρχεία μετρήσεων που ξεπερνούν τον έναν αιώνα, ένα νέο ρεκόρ θα αναμενόταν να ξεπερνά το προηγούμενο μόνο κατά λίγα δέκατα του βαθμού – όχι κατά δύο ή τρεις βαθμούς.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοια φαινόμενα αναμένεται να γίνουν συχνότερα τις επόμενες δεκαετίες. Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη είναι ήδη περίπου 1,4 βαθμούς υψηλότερη σε σχέση με τα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ οι σημερινές κλιματικές πολιτικές εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση κοντά στους 3 βαθμούς έως το τέλος του αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι νέοι, ακόμα πιο ακραίοι καύσωνες θεωρούνται πλέον πιθανό σενάριο, ακόμα και σε χώρες που δεν είναι προετοιμασμένες για τόσο υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με το BBC.