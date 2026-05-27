Μετά την ολοκλήρωση της επίσημης παρουσίασης του νέου πολιτικού σχηματισμού του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα «ΕΛ.Α.Σ» (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) στο Θησείο, ο γνωστός ηθοποιός, Μάριος Αθανασίου, μοιράστηκε τις εντυπώσεις του για τη δημιουργία του νέου φορέα.

«Ξεκινά η αντεπίθεση»

Μιλώντας στο «Orange Press Agency» για το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση των πολιτών, εκτιμώντας ότι η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες κάλπες έχει ήδη αρχίσει. «Θετικά (το βλέπω), εντάξει είναι κάτι που περιμέναμε. Μαζεύτηκε τόσος κόσμος για να περιμένει αυτό», δήλωσε αρχικά ο Μάριος Αθανασίου, αποτιμώντας το κλίμα της συγκέντρωσης.

«Νομίζω πέρα από το όνομα και το τι ανταπόκριση έχει, που φάνηκε, νομίζω ότι επίσημα σήμερα ξεκινάει η αντεπίθεση, ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας να μπορέσουμε να συστρατευτούμε όλοι μαζί, να αλλάξουμε λίγο την κατάσταση στην ελληνική κοινωνία. Αυτό φαντάζομαι» πρόσθεσε, δίνοντας το στίγμα της επόμενης μέρας.

Αναφερόμενος στη στρατηγική, τις ιδεολογικές καταβολές αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να κινηθεί το κόμμα το επόμενο διάστημα, ο ηθοποιός σημείωσε τη σύνδεση με την πρότερη πολιτική εμπειρία, τονίζοντας όμως ότι οι απαντήσεις προς τους πολίτες πρέπει να είναι συγκεκριμένες. «Ξέρουμε τις αρχές, ξέρουμε τον τρόπο που θα κινηθεί το κόμμα γιατί γνωρίζουμε και πώς είχε λειτουργήσει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όμως ότι τα βήματα θα φανούν στη συνέχεια σιγά-σιγά και θα μπορούμε με σιγουριά να μιλήσουμε γι’ αυτό. Αυτό που μας νοιάζει περισσότερο είναι να μπορέσουμε να προτείνουμε καθαρές λύσεις και το λέω προτείνουμε, ως πολίτης μιλάω έτσι, να προτείνουμε καθαρές λύσεις στον κόσμο, να καταλάβει τι συμβαίνει αυτά τα επτά χρόνια ακριβώς» υπογράμμισε ο κ. Αθανασίου.

Ένα «μαγικό» σκηνικό με φόντο την Ακρόπολη

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Μάριος Αθανασίου στάθηκε στην αισθητική και την οργάνωση της εκδήλωσης στο Θησείο, τονίζοντας ότι του άρεσε η σύνθεση του κοινού που βρέθηκε εκεί για να ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα. «Δεν είναι τελείως αντικειμενική η κρίση μου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η επιλογή του χώρου εδώ, ο τρόπος που στήθηκε όλη αυτή η εκδήλωση», παραδέχτηκε.

«Μου αρέσει λίγο και το μη οργανωμένο κοινό, έχω μια τέτοια αγάπη σε αυτό. Δηλαδή χάρηκα που δεν ήταν τα κλασικά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε ομιλίες προέδρων και με φόντο την Ακρόπολη ήταν μαγικό. Τουλάχιστον για εμάς που ήμασταν εδώ ήταν πάρα πολύ ωραίο», κατέληξε.