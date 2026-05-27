Ο Ολυμπιακός θα κάνει ένα ιδιαίτερα δυνατό λίφτινγκ για τη νέα αγωνιστική περίοδο όπου θα έχει φυσικά ξανά τον Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι του.

Οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκαναν ήδη ως γνωστόν την πρώτη τους κουβέντα για τον Ολυμπιακό της νέας περιόδου. Και μπορεί ο Ισπανός τεχνικός να έχει φύγει από την Αθήνα για ένα διάστημα ξεκούρασης αλλά υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη κινητοποίηση επί των μεταγραφικών και των άρα νέων προσθηκών.

Ο Ολυμπιακός θα κάνει ουκ ολίγες νέες προσθήκες για του χρόνου. Ξεκινώντας από την άμυνα όπου εκτός από 2 γκολκίπερ (λόγω της επικείμενης αποχώρησης των Πασχαλάκη και Μπότη) θα κινηθεί για 2 στόπερ πίσω από τους Πιρόλα και Ρέτσο (καθώς οι Καλογερόπουλος και Μπιανκόν θα αποχωρήσουν) και ενώ είναι ανοιχτό να έχει ακόμα και 4 νέα ακραία μπακ.

Δύο στα δεξιά λόγω της πώλησης Κοστίνια και της μετατόπισης του Ροντινέι ως εξτρέμ και δύο στα αριστερά διότι ο Ορτέγα είναι πιθανό να πουληθεί και ενώ ακόμα και ο Μπρούνο έχει ζήτηση από το εξωτερικό. Εδώ δε να θυμίσουμε την μεγάλη ζήτηση που έχει ο Ροντινέι από την χώρα του με κρούσεις από ομάδες όπως η Ατλέτικο Παραναένσε.

Για τον άξονα θα αποκτηθεί το λιγότερο ένας χαφ και ενώ είναι ήδη κλεισμένος ο Κώστας Φορτούνης (στην επιστροφή του στον σύλλογο μετά από 2 χρόνια στην Αλ Καλίτζ) που μπορεί να βοηθήσει και εκεί αλλά και ως ακραίος επιθετικός. Για τα άκρα της επίθεσης διαφαίνεται η τάση για 2 νέους παίκτες ως προς τον αριθμό και ενώ είναι ανοιχτό να αποκτηθεί και σέντερ φορ παρότι γυρίζει ο Γιάρεμτσουκ (που φαίνεται να είναι ο μόνος δανεικός που θέλει δεδομένα πίσω ο κόουτς Μεντιλίμπαρ). Και αυτό επειδή ο Μέχντι Ταρέμι είναι ανοιχτό να φύγει με μεταγραφή έχοντας πολύ καλό όνομα στο ευρωπαϊκή αγορά.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ο Ολυμπιακός ξεκινά με μία ανάγκη για 10-11 νέες κινήσεις. Και αυτό χωρίς να μπαίνει στην εξίσωση η παράμετρος των προτάσεων που θα έρθουν για παίκτες του υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού. Διότι σε τέτοια περίπτωση όποιος παίκτης τυχόν αποχωρήσει θα αντικατασταθεί.