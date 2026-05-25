Σύμφωνα με τοπικό Μέσο της Βαλένθια, ο Ζαν Μοντέρο δεν είναι ο μοναδικός από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ που θέλει ο Ολυμπιακός για τη νέα σεζόν.

Οι Πειραιώτες πήραν την Ευρωλίγκα γράφοντας ιστορία στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ αλλά ήδη κοιτούν την επόμενή τους μέρα. Σύμφωνα με την «Tribuna Deportiva», ο Ολυμπιακός έχει… λοκάρει και την περίπτωση του Μπράξτον Κι που είχε παίξει ακόμα και τραυματίας απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Όπως τονίζουν οι Ισπανοί, το συμβόλαιο του Κι με τη Βαλένθια ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Ο Κι έχει φτιάξει για τα καλά το όνομά του και ειδικά μετά την σειρά των αγώνων με τον Παναθηναϊκό. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον σχεδιασμό του έχοντας… κλειδώσει ήδη – για του χρόνου – τις υπηρεσίες του Μοντέρο και βάζοντας μετά τον Κι ως τον επόμενο.