Ο Μπράξτον Κι φαίνεται πώς θα είναι εντός των επιλογών του κόουτς Πέδρο Μαρτίνεθ στη Βαλένθια για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ. Το update της Βαλένθια.

Η Βαλένθια ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για το πέμπτο παιχνίδι της μεταξύ τους σειράς (13/05, 22:00) στα Playoffs με μοναδικό ζητούμενο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Την ίδια ώρα στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Κι θα είναι ΟΚ για το παιχνίδι.

Ο Μπράξτον Κι τραυματίστηκε στο πρόσωπο έπειτα από επαφή με τον Τζέσι Έντουαρντς. Δεν συνέχισε στον αγώνα της ισπανικής Λίγκας και χρειάστηκε νοσοκομείο. Παρόλα αυτά η ισπανική «Tribuna Deportiva», ανέφερε ότι ο Αμερικανός ναι μεν πονάει στη μύτη του αλλά θα είναι ΟΚ για το καθοριστικό Game 5.

Η Βαλένθια από την πλευρά της προχώρησε στην ενημέρωση για την κατάστασή του κάνοντας λόγο για κάταγμα στη μύτη και ότι θα επανεκτιμηθεί το status του ως προς την ετοιμότητά του: «Ο παίκτης μας, Μπράξτον Κι, υπέστη κάταγμα στη μύτη μετά το χτύπημα που δέχθηκε στην αναμέτρηση που διεξήχθη χθες. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με την εξέλιξή της».